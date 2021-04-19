ФРН недвозначно пригрозила Росії зупинкою Північного потоку-2

У Німеччині пригрозили зупинити Північний потік-2 через Україну / Getty Images

У разі загострення ситуації біля кордонів України в Німеччині пригрозили зупинити Північний потік-2.

Як заявив в інтерв'ю редакційному об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер, Євросоюз зобов'язаний послати Москві "недвозначний сигнал".

"Якщо ситуація на сході України загостриться, то Північного потоку-2 більше не можна буде дотримуватися", – підкреслив німецький політик.

За його словами, Росія причетна до кібератак і проводить кампанії з дезінформації. Дії Москви Вебер вважає реальною загрозою для Євросоюзу і заходу в цілому.

читайте такожПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах по ДонбасуУ свою чергу заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф вважає за необхідне розширення санкцій проти Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі.

Він також вважає, що реалізація проекту Північний потік-2 "повинна бути негайно зупинена, це абсолютно очевидно".

Варто відзначити, що закінчити будівництво Північного потоку-2 Росія має намір вже цього літа.

Нагадаємо, що раніше керівник Міністерства закордонних справ Хайко Маас заявив, що не бачить підстав зупиняти будівництво газопроводу Північного потоку-2 в умовах загострення російського-українського конфлікту (і нарощування Кремлем військ біля кордону України).

Північний потік-2: новини