ФРН недвозначно пригрозила Росії зупинкою Північного потоку-2

У Німеччині вважають за необхідне розширення санкцій проти Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі.
У разі загострення ситуації біля кордонів України в Німеччині пригрозили зупинити Північний потік-2.
Як заявив в інтерв'ю редакційному об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер, Євросоюз зобов'язаний послати Москві "недвозначний сигнал".
"Якщо ситуація на сході України загостриться, то Північного потоку-2 більше не можна буде дотримуватися", – підкреслив німецький політик.
За його словами, Росія причетна до кібератак і проводить кампанії з дезінформації. Дії Москви Вебер вважає реальною загрозою для Євросоюзу і заходу в цілому.
читайте такожПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах по ДонбасуУ свою чергу заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф вважає за необхідне розширення санкцій проти Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі.
Він також вважає, що реалізація проекту Північний потік-2 "повинна бути негайно зупинена, це абсолютно очевидно".
Варто відзначити, що закінчити будівництво Північного потоку-2 Росія має намір вже цього літа.
Нагадаємо, що раніше керівник Міністерства закордонних справ Хайко Маас заявив, що не бачить підстав зупиняти будівництво газопроводу Північного потоку-2 в умовах загострення російського-українського конфлікту (і нарощування Кремлем військ біля кордону України).
Північний потік-2: новини
- Росія зіткнулася з новими проблемами в добудові СП-2 після того, як з 1 січня нинішнього року набув чинності закон про американський оборонний бюджет. Документом передбачена можливість США запроваджувати санкції проти всіх підприємств, які прямо або побічно пов'язані з проектом.
- У Держдепі заявляли, що Вашингтон стежить за процесами добудови та сертифікації газопроводу Північний потік-2 з метою нанесення санкційного удару.
- 23 лютого стало відомо про те, що мінімум 18 компаній вирішили вийти з проекту СП-2, щоб не потрапити під дію американських санкцій.
- 4 березня в Данії заявили, що терміни добудови газопроводу Північний потік-2 у виключній економічній зоні країни перенесені на вересень. До цього роботи планували закінчити в квітні.