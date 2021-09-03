Футболістів Болівії атакував рій бджіл: у розпал гри матч довелося зупинити

Гравці падали на газон / Скріншот

Несподіваний і небезпечний випадок стався в Болівії прямо на футбольному полі. Раптово під час матчу між футбольними клубами Нуева Санта-Круз і Айкіле на спортсменів напали бджоли, пише De Telegraaf.

"Атака" комах була настільки загрозливою, що гру довелося призупинити.

У Мережі з'явилося відео інциденту, на якому видно, як бідні гравці лежать на газоні, намагаючись уникнути укусів бджіл. Однак це не допомогло і вони почали застосовувати вогняні смолоскипи. Також спортсмени "відбивалися" від бджіл власними футболками.

Матч на другому таймі продовжився тільки через дві години.

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