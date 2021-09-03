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Футболістів Болівії атакував рій бджіл: у розпал гри матч довелося зупинити

3 вересня 2021, 05:51

Гравці ледве відбилися від атаки комах. Вони застосовували футболки і воду.

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Гравці падали на газон / Скріншот

Несподіваний і небезпечний випадок стався в Болівії прямо на футбольному полі. Раптово під час матчу між футбольними клубами Нуева Санта-Круз і Айкіле на спортсменів напали бджоли, пише De Telegraaf.

"Атака" комах була настільки загрозливою, що гру довелося призупинити.

У Мережі з'явилося відео інциденту, на якому видно, як бідні гравці лежать на газоні, намагаючись уникнути укусів бджіл. Однак це не допомогло і вони почали застосовувати вогняні смолоскипи. Також спортсмени "відбивалися" від бджіл власними футболками.

Матч на другому таймі продовжився тільки через дві години.

Нагадаємо, українців спіткала нова напасть. На людей нападають шершні. Сильно від них страждають жителі Рівненщини. Вони не можуть самостійно впоратися з небезпечними комахами і викликають на допомогу рятувальників.

Також раніше у Харкові чоловік пережив клінічну смерть через укус шершня. Його вдалося врятувати. Але медики стверджують, що це - диво.

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футбол бджоли боливия
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