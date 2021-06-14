Гар та стовп чорного диму: у США спалахнула масштабна пожежа на заводі, триває евакуація

У США пожежа на заводі / CNN

У місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool. Над заводом піднімається величезний стовп диму, повідомляє CNN.

Пожежна служба Роктона вже видала розпорядження про обов'язкову евакуацію через пожежу на хімічному підприємстві. Евакуації підлягають всі жителі і підприємства в радіусі однієї милі від місця розташування заводу, де сталася пожежа

Загоряння вже прокоментувало керівництво заводу Chemtool. Власник заводу заявив, що всі працівники підприємства в безпеці. Поки що невідомо, що стало причиною пожежі, але власник заводу готовий співпрацювати з владою, щоб встановити всі обставини.

Раніше Главред писав про те, що на газовій заправці для автототранспорту в Новосибірську сьогодні пролунав потужний вибух, у результаті постраждало 22 людини, 8 із них перебувають у важкому стані. Вибух був такої сили, що відкинув цистерну на кілька сотень метрів.

Дев'ятеро осіб перебувають у важкому стані, а дванадцять в середньому. Сімом постраждалим госпіталізація не знадобилася.

За попередньою інформацією, пожежа виникла через не заземлення газовоза під час зливу газу в стаціонарну місткість, у результаті чого на автозаправній станції вибухнув резервуар із газом, автомобіль і наземна газова місткість. Зокрема, вибухнули і газові балони, які зберігалися в сусідніх гаражах.