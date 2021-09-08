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Газовий шантаж Європи і удар Байдена по СП-2: названо новий сценарій Росії щодо труби Газпрому

8 вересня 2021, 06:35

ЄС не впроваджуватиме санкції проти Північного потоку-2, якщо Росія використовуватиме газопровід у якості геополітичної зброї, вважає Олена Зеркаль.

Північний потік-2
Росія спробує запустити Північний потік-2 не чекаючи на сертифікацію труби - Зеркаль / Reuters

Росія здійснить спробу запуску газопроводу Північний потік-2 ще до того, як буде проведена сертифікація труби. Незважаючи на складну для Європи ситуацію у зв'язку з газовим шантажем з боку Москви, ЄС у майбутньому не впровадить санкції щодо проекту навіть у тому випадку, якщо він використовуватиметься в якості геополітичної зброї. Можливості для запуску обмежень проти трубопроводу, як і раніше, залишаються у президента США Джо Байдена. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що ситуація з введенням до експлуатації Північного потоку-2 на тлі газового шантажу з боку Росії залишається складною не тільки для Німеччини, яка проводить сертифікацію труби, але й для інших країн Європи. При цьому газопровід не працюватиме допоки, доки його не сертифікують.

"Ситуація дуже складна і геополітично, і економічно, тому що наразі на собі відчувають цей газовий шантаж вже країни Європейського Союзу, і перш за все Німеччина, яка проводить сертифікацію цієї труби. До кінця сертифікації потрібен деякий час, і після цього Європейська комісія повинна схвалити цю сертифікацію. До кінця сертифікації газопровід не може працювати", - зазначила Зеркаль.читайте такожВ Україні розкрили сценарій блокування Північного потоку-2

Однак, за її словами, росіяни спробують запустити Північний потік-2 не чекаючи на оформлення офіційного дозволу. Це питання, як і раніше, буде предметом перемовин зі спецпредставником США з питання газопроводу Амосом Хохтайшном.

"У планах Росії - запустити газопровід, не очікуючи на цю сертифікацію. Про це та інше ми говорили у Вашингтоні і наприкінці цього тижня продовжимо говорити у Києві, тому що до Києва приїжджає Амос Хохштайн, який є спеціальним посланцем США, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки у Європі і вирішення проблем, пов'язаних з імплементацією спільної домовленості, досягнутої між Байденом і Меркель", - уточнила Зеркаль.

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Крім того, чиновниця не впевнена у тому, що ЄС запустить санкції проти проекту, якщо Росія використовуватиме газопровід в якості геополітичної зброї. Ситуація з обмеженнями залишиться прерогативою президента США Джо Байдена.читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому

"Це визначатиме президент Байден, у якого в руках є всі інструменти для застосування санкцій. Жодна законодавча зміна, яка була прийнята і дала можливість застосовувати санкції, не була скасована. Тобто інструментарій в руках США. Розраховувати на те, що Європейський Союз буде впроваджувати якісь санкції, на мій погляд, не варто, тому що повинна бути спільна позиція 27 членів ЄС. Цього досягти дуже складно, знаючи, наприклад, відносини Угорщини і Росії, які нещодавно були реалізовані в контракті з "Газпромом" на 15 років на дуже особливих умовах", - підкреслила Олена Зеркаль.

Нагадаємо, в Балтійському морі зварили останню трубу газопроводу СП-2. Однак в компанії Nord Stream AG стверджують, що трубопровід, швидше за все, запрацює тільки наприкінці поточного року.

Північний потік-2

США і Німеччина уклали угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Домовленості повинні припускати забезпечення Берліном санкцій проти Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому німецька сторона зобов'язується посприяти продовженню російсько-українського контракту на транзит газу через територію України ще на 10 років.

На Банковій розкритикували домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Прессекретар президента Сергій Никифоров підкреслив, що документ є декларацією, яка нічого не гарантує Києву.

Журналісти Bloomberg з посиланням на свої джерела в німецькому політичному співтоваристві повідомили про те, що Німеччина не впроваджуватиме санкції проти СП-2 у разі нової атаки Росії на Україну. За подібного сценарію може очікуватися запуск додаткових обмежень щодо Москви на рівні ЄС.

У Європі на тлі ситуації з майбутнім запуском Північного потоку-2 стрімко продовжують зростати ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів вже перевищує 650 доларів. У Нафтогазі і компанії-операторі ГТС України вважають, що ситуація спровокована діями Газпрому, який намагається виторгувати у ЄС вигідні умови для введення до експлуатації трубопроводу.

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новини Росії Міненерго Північний потік-2 Олена Зеркаль новини України
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