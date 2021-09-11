Газовий шантаж і удар по Європі: в Україні попередили про небезпеку і сценарії Москви щодо СП-2

Росія має намір запустити Північний потік-2 до завершення сертифікації газопроводу - Зеркаль / Reuters

Питання проблем Європи з газом треба було обговорювати ще влітку, коли ціни тільки почали зростати. Наразі можна сказати, що Північний потік-2 несе для ЄС таку ж небезпеку, як і для України. Причому Росія спробує запустити газопровід, не чекаючи на сертифікацію труби з боку Німеччини та Єврокомісії. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона сказала про те, що про газові проблеми потрібно було розмовляти не зараз, коли ціна на тисячу кубометрів палива вже вище 700 євро, а ще влітку. Відтепер стало зрозуміло, що Росія шантажує питанням газу і Європу, а Північний потік-2 стане викликом не тільки для Києва.

"Про це (проблеми з газом у Європі) треба було говорити ще влітку, коли ціни на газ почали зростати, а наразі ціни на біржі на форвардах на жовтень вже досягають понад 700 євро. Мені здається, вже всі побачили і відчули добре, що газовий шантаж не тільки для України, яку шантажують газом декілька десятиліть, а також для Європи. І тому запуск "Північного потоку" буде таким же випробуванням для Європи, як і для України, тільки в іншому аспекті", - зазначила Зеркаль.

За її словами, треба не допустити, щоб росіяни пішли в обхід європейського антимонопольного газового законодавства. Тут важливу роль повинен зіграти німецький регулятор, який ухвалить рішення щодо трубопроводу СП-2. При цьому цікаво буде спостерігати за діями Заходу в умовах, коли Росія спробує запустити Північний потік-2 ще до того, як трубопровід пройде процедуру сертифікації.читайте такожУдар ЄС по СП-2 потужно посилить Варшаву: Польща оголосила про намір видобувати газ на заході України

"Ми ретельно стежимо, як проходитиме сертифікація, і чи не уникне "Північний потік-2" повного застосування європейського законодавства. У зв'язку з цим показовим буде рішення німецького регулятора, який повинен ухвалити рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2", а вже потім передати його на затвердження Європейської комісії. І цікаво розвиватимуться події навколо "Північного потоку", оскільки росіяни планують його запустити ще до отримання сертифікації в порушення вимог європейського законодавства. Тут роль Німеччини і ЄС буде дуже важлива, подивимося, як виконуватимуться спільні домовленості Меркель і Байдена", - підкреслила Олена Зеркаль.

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Північний потік-2

Глава правління компанії Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, зробив заяву про те, що газопровід Північний потік-2 вже добудований. Роботи щодо труби завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg дізналися, що перші постачання газу трубопроводом СП-2 можуть розпочатися вже з 1 жовтня. Причому за два місяці після цього газопровід може запрацювати на повну потужність.

У МЗС Росії висловили надію, що запуск СП-2 відбудеться якомога швидше, однак визнали ключову роль ФРН в даному питанні. Саме Німеччина проводитиме сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль вважає, що Росія має намір ввести до експлуатації газопровід Північний потік-2 ще до того моменту, коли магістраль пройде процедуру сертифікації. Процес отримання всіх документів ускладнюється газовим шантажем Європи з боку Газпрому, який триває останнім часом.