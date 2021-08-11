Газпром добудував морську ділянку Північного потоку-2: першою ниткою трубопроводу пустили газ

Морські секції трубопроводу, що прокладені між Росією і Німеччиною, вже з'єднані / Reuters

Морська частина першої нитки російської магістралі Північний потік-2 технічно добудована. Роботи були завершені ще у липні, але зараз морські секції, прокладені між Росією і Німеччиною, з'єднані. У середу, 11 серпня, стартували роботи з заповнення газопроводу паливом.

Як повідомляє пресслужба компанії-оператора СП-2, морська ділянка трубопроводу технічно добудована. Укладання труби на цій частині завершили ще у липні, а наразі морські секції, які прокладені між РФ і ФРН, з'єднані.читайте такожГазпром за крок від добудови СП-2 і обрубав поставки газу до Європи: експерт заявив про небезпечну гру

11 серпня розпочалися тестові роботи із заповнення магістралі паливом. Другу нитку трубопроводу продовжують добудовувати.

"Трубоукладальні роботи морською частиною другої нитки тривають. Всі роботи проводяться у відповідності з усіма необхідними дозволами", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв сказав, що у Москви немає жодних юридичних зобов'язань і відповідальності щодо угоди Вашингтона і Берліна відносно Північного потоку-2. За його словами, заява США і Німеччини не позначиться на будівництві трубопроводу, який повинні добудувати в лічені тижні.

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Північний потік-2

Сполучені Штати і Німеччина 21 липня оголосили про те, що держави уклали угоду щодо трубопроводу Північний потік-2. Документ передбачає гарантії Україні з боку Німеччини у вигляді запуску санкцій проти Росії у разі нової агресії щодо Києва. Також Берлін повинен посприяти продовженню російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

У Києві критикують американо-німецькі домовленості щодо СП-2. Згідно з позицією Офісу президента, документ нічого не гарантує Києву і є виключно декларацією. Відтак, Україна продовжить боротися проти російського газопроводу і вестиме подальші перемовини із Заходом.

Журналісти Bloomberg з посиланням на співрозмовників у середовищі німецьких чиновників написали, що Німеччина не збирається зупиняти роботу Північного потоку-2 у разі агресії Росії проти України. Ймовірним сценарієм є посилення санкцій щодо Москви на рівні Євросоюзу.

У Європі на тлі дискусії щодо добудови та запуску Північного потоку-2 утворився дефіцит газу, який супроводжується рекордним злетом цін на паливо. В ОДТСУ України і Нафтогазі вважають, що Газпром влаштував шантаж Євросоюзу питанням палива, щоб прискорити схвалення введення до експлуатації трубопроводу.