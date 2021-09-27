Газпром збільшив закачування до ПСГ, але криза не припиняється: у Європі знову злетіла ціна на газ

У Європі тисяча ціна тисячі кубометрів газу перевищила 930 доларів / Reuters

Ціна на газ у Європі на тлі паливної кризи, пов'язаної з дефіцитом газу в підземних сховищах, перевищила показник в 930 доларів за одну тисячу кубометрів. Ціна загалом за день торгів зросла майже на 9%.

Згідно з даними біржі ICE Futures, у понеділок, 27 вересня, ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах перевищила 930 доларів за 1 тисячу кубічних метрів газу. Загальна тенденція торгів за день вказує на те, що ціна зросла майже на 9%.

Загальне зростання ціни газу за день становить вже майже 9%.

До речі, 15 вересня ціна газових ф'ючерсів TTF на жовтень досягла позначки 964-970 доларів за 1 тис. куб. м. На вартості палива позначається низький рівень запасів газу в сховищах і зниження обсягів постачань.

Реклама

У цей день ціна змінювалася стрімко: ще вранці вона становила 840-880 за тисячу кубометрів палива, але зросла буквально за декілька годин.читайте такожГазова криза стала ударом по Європі: Газпром накрутив закачування газу, але вже нічого не зміниться

Однак 16 вересня вартість тисячі кубічних метрів газу у Європі знизилася до показника в 800 доларів. Ціни впали фактично на 170 доларів.

Ціна на газ у Європі

Європа зіткнулася з серйозною газовою кризою в останні декілька тижнів. Ціни на тлі низки факторів, серед яких спустошення європейських газових сховищ після холодної зими і відмова Газпрому від додатковго прокачування газу до країни ЄС шляхом ГТС України, злетіли до рекордних показників. Росіяни на тлі майбутнього введення до експлуатації газопроводу Північний потік-2, на компроміс не йдуть.

Україна пропонує Газпрому посилити прокачування газу до Європи шляхом української ГТС, однак росіяни відмовляються. Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи: або Північний потік-2 запускається і газ дешевшає, або у європейських країн будуть проблеми на газовому ринку.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

У компанії-операторі ГТС України вважають, що Газпром не забезпечує додаткове прокачування газу до Європи, тому що намагається виторгувати вигідні для себе умови на тлі запуску Північного потоку-2.

В Асоціації газової інфраструктури Європи повідомили, що найменше газу в підземних сховищах Австрії, Нідерландів та Португалії. В організації серед причин кризової ситуації називають підвищений рівень попиту на паливо минулої зими і глобальний дефіцит постачань скрапленого газу. Причому, згідно з прогнозами, ситуація не зміниться незалежно від того, яка доля очікує на СП-2.