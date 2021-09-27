УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Газпрому не дадуть обрубати транзит газу через Україну: Шольц закликав виконати угоду щодо ПП-2

27 вересня 2021, 14:36

Не можна допустити, щоб постачання газу до Східної Європи опинилися під загрозою, сказав кандидат в канцлери ФРН Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Україна повинна залишатися транзитером газу з Росії до Європи - Шольц / Reuters / Fabrizio Bensch

Всіх гарантій, які пов'язані з роботою газопроводу Північний потік-2, слід дотримуватися. Україна, як і раніше, повинна постачати російський газ до Європи, причому навіть після запуску трубопроводу Газпрому. Не можна допустити, щоб виникли проблеми з газопостачанням європейських країн. Про це заявив кандидат в канцлери ФРН, лідер Соціал-демократичної партії перемагає на виборах до Бундестагу, Олаф Шольц.

Під час пресконференції він сказав про те, що газ з Росії до Європи повинен постачатися, у тому числі, і шляхом української газотранспортної системи. Умови угоди США і Німеччини щодо Північного потоку-2 повинні виконуватися.читайте такожДефіцит газу у Європі: ПСГ на мінімумі за 10 років - Газпром рубає постачання, а запуск ПП-2 не допоможе

"Що стосується трубопроводу, будівництво якого завершено, то важливо, щоб всі враховували гарантії, які пов'язані з його роботою. До гарантій відноситься те, що Україна повинна залишатися транзитером", - зазначив Шольц.

Також він підкреслив, що не можна допустити загрози газопостачання країн Східної Європи через можливу відмову Росії від транспортування газу Україною.

Коли запрацює Північний потік-2

Глава правління Газпрому Олексій Міллер 10 вересня заявив про те, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. Трубопровід може запрацювати тільки після того, як компанія Nord Stream AG пройде сертифікацію.

Реклама

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль вважає, що процедура надання всіх документів для отримання дозволу на роботу СП-2 може затягнутися на декілька місяців.

Результати виборів до Бундестагу

Згідно з попередніми офіційними результатами, перемогу на виборах до Бундестагу Німеччини здобуває Соціал-демократична партія, лідером якої є Олаф Шольц. Політична сила набрала 25,7% голосів виборців. Партія Ангели Меркель ХДС/ХСС, яку очолює Армін Лашет, отримала 24,1% голосів. Союзник України - Партія зелених - посіла третє місце, набравши 14,8%.

Лідер партії-переможця виборів до Бундестагу має найвищі шанси стати новим канцлером Німеччини.

Транзит газу через Україну

США і Німеччина 21 липня оголосили про те, що країни уклали угоду щодо запуску Північного потоку-2. Згідно з умовами документа, Берлін повинен забезпечити продовження угоди між Нафтогазом і Газпромом на транзит палива до Європи ще на 10 років. Чинний російсько-український контракт, який було підписано у грудні 2019 року, завершується у 2024 році.

Глава компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон стверджував, що заява Вашингтона і Берліна щодо ПП-2 не є гарантією для Києва щодо подальшого транспортування газу. Однак Газпром, згідно з чинною угодою, сплачуватиме навіть за "порожню" українську трубу до 2024 року – дати завершення контракту.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

У серпні Німеччина призначила уповноваженого з транзиту газу через Україну Георга Вальдерзе. Таким чином, Берлін почав виконувати зобов'язання щодо угоди з США відносно ПП-2. Німці повинні забезпечити продовження транзитного договору на термін до 10 років на прийнятних для всіх сторін умовах.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко 15 вересня казав, що компанія готова до продовження контракту з Газпромом на транзит газу до Європи. При цьому Києв наполягатиме на збереженні тих обсягів палива, які наразі йдуть до ЄС згідно з домовленостями з європейськими компаніями.

23 вересня Вітренко сказав, що можливий сценарій, за якого Росія повністю припинить транзит газу до Європи шляхом ГТС України. Причому газова криза в ЄС, за його словами, не вирішиться, оскільки Газпром не має наміру запускати додаткове прокачування газу шляхом української магістралі.

viber
новини Росії новини Німеччини Північний потік-2 новини України Олаф Шольц
Зараз ви переглядаєте новину «Газпрому не дадуть обрубати транзит газу через Україну: Шольц закликав виконати угоду щодо ПП-2». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку: конфлікти або затяжне захворюванняГороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку: конфлікти або затяжне захворювання Загиблого після побиття польськими копами українця привезли додому з "тоннами гриму" на обличчіЗагиблого після побиття польськими копами українця привезли додому з "тоннами гриму" на обличчі Оприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платитиОприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платити Календар магнітних бур у жовтні 2021: коли вдарить найсильнішеКалендар магнітних бур у жовтні 2021: коли вдарить найсильніше "Найкращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з Джошуа"Найкращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з Джошуа

Останні новини

09:58

Потопи, пожежі та посуха: вчені попередили про катастрофічну зміну клімату

09:42

В Україні гречка подорожчає мінімум на 20-30% - експерти

09:41

"Білявка номер один": Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

09:28

Бус протаранив дві вантажівки: в результаті жахливої ДТП на Миколаєвщині 11 поранених і загиблих

08:53

"Відмазуватимуть": у Мелітополі п'яний коп протаранив авто, а потім "підставив" дружину

Реклама
08:40

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, старі проблеми або вдалі покупки

08:21

Кількість нових COVID-випадків в Україні за добу зросла вдвічі - свіжа статистика МОЗ Відео

08:06

Субсидії на опалення для пенсіонерів: за який період і які доходи враховуються

07:18

"Це удар і ми відповімо": Кулеба жорстко відреагував на угоду Угорщини з російським Газпромом

07:10

План України і крах ПП-2: у Нафтогазі нагадали наступнику Меркель про обіцянку щодо труби Газпрому Відео

07:00

Астрологічний прогноз на жовтень-2021: чим потішить і чим засмутить екватор осені Відео

06:48

На українців чекають холодні ночі з заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоди до кінця вересня Відео

06:15

Підйом союзників України і нова коаліція у Німеччині: експерт пояснив підсумки виборів до Бундестагу Відео

06:14

Меркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера Німеччини Погляд

05:51

Прикмети на 28 вересня: що не можна робити в день Микити Відео

05:20

Лікар назвав найнебезпечнішу консервацію для організму Відео

04:58

Медики вказали на небезпечний наслідок несприйнятливості тіла до інсуліну

04:39

Потужний циклон розігріє Україну до +26: коли та де вріже літня спека Відео

04:10

"Було пристойно і скромно": Вакарчук відверто розповів про своє найперше побачення Відео

03:50

В Україні різко підскочили місячні тарифи на газ: кому доведеться розщедритися Відео

Реклама
03:06

Які продукти скорочують тривалість життя - відповідь медиків

02:50

"Ганьба обом": Настя Каменських показала грайливе фото з Потапом

02:12

Примирення не буде: у Туреччині пояснили геополітичний розлом з РФ по Криму Відео

01:57

Чи може Путін пустити в хід ядерну кнопку - прогноз експерта

01:45

Коли в Україні відзначається день генерального директора - День боса - привітання і картинки

01:20

Снігу можна не чекати: якою буде зима в Україні Відео

01:15

Лікар розповіла, чи обов'язково збивати температуру при коронавірусі

00:47

Топ-3 кращих знаки Зодіаку для подружнього життя: астролог склав рейтинг Відео

27 вересня, понеділок
23:53

"Традиція застаріла": Аlyona Alyona розговорилася про ідеальне весілля Відео

23:25

Лікар розповіла, які аналізи допоможуть перевірити стан щитовидки

23:00

Україна хоче провести нормандську зустріч ще за каденції Меркель - Єрмак

22:31

До США не пустять деяких громадян Росії: хто потрапив під заборону

22:07

Добу шукали поліція та волонтери: у Полтавській області в яру знайшли мертвим 19-річного хлопця Відео

21:55

В Одесі підлітки розгромили шикарний будинок заради лайків Відео

21:46

Затягнув у парк: в Одесі жорстоко зґвалтували і пограбували дівчинку Відео

21:37

"Буде ще гірше": лікар зробив тривожний прогноз щодо коронавірусу в жовтні Відео

21:12

В Україні змінили правила проходження служби у ЗСУ: що нового

20:58

"Сюди ходять малюки!": туалети без дверей і паперу в школі Дніпра обурили батьків

20:41

"Золотий" хліб: українців попередили про різкий стрибок цін на найпопулярніший продукт Відео

20:39

Небезпечна операція: танцюристу Дорофєєвій вставили пластину в череп

Реклама
20:27

Доктор Комаровський показав архівні фото коханої дружини і красенів синів

20:22

Ледь врятували: мати в підгузку дитини знайшла отруйного павука

20:09

Вчені розповіли, як зменшити шкоду від вживання в їжу червоного м'яса

19:50

Соціологи з'ясували, з яким настроєм дивиться в майбутнє молодь

19:20

"Це наша справа, інші країни не можуть впливати": в Угорщині відповіли на реакцію Києва через Газпром

19:10

Оприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платити Відео

19:09

У Житомирі медики змушували онкохворих купувати препарати, які держава видавала безкоштовно Фото Відео

19:00

"Вирахувала по блютуз": одеситка поскаржилася на головні болі сина через вакцинованого педагога

18:44

Вдарить мороз: Україну атакує небезпечна погода Відео

18:41

У МОЗ налякали головлікарів відстороненням від посади: в чому причина

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти