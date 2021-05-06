Де пройде зустріч Байдена і Путіна: ЗМІ назвали несподівані варіанти

У Байдена розглядають сім країн для зустрічі з Путіним / Reuters

Зустріч президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна - повинна відбудуться влітку 2021 року. Лідери двох держав ще не погодили дату і місце можливого саміту. Але колишні високопоставлені чиновники американської адміністрації розповіли виданню Politico, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися в одній з країн Західної або Центральної Європи.

За даними видання, Штати хочуть організувати зустріч у країнах, які вважають "насправді нейтральними". Деякі європейські уряди вже запропонували свої столиці в якості потенційних місць для проведення саміту. До цього переліку входить тріо країн, які зазвичай приймають такі зустрічі - це Швейцарія, Фінляндія та Австрія.

Водночас колишні американські чиновники і аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них - Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і навіть Баку (Азербайджан).

читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: Кулеба пояснив, чи суперечить саміт інтересам УкраїниPolitico зазначає, що найменш вірогідним варіантом вважається Гельсінкі (Фінляндія). У 2018 році там відбулася зустріч Дональда Трампа з Путіним. Тоді глава Білого дому публічно намагався догодити господареві Кремля і підтримав його заперечення, що Росія нібито не втручалася у вибори в США.

"Якщо мета адміністрації Байдена полягає в тому, щоби переконатися, що Росія розуміє фундаментальне несхвалення її поведінки з боку США, то організатори будуть думати про те, як в контексті історії буде розглядатися кожен аспект, включаючи місце проведення", — зазначила колишня співробітниця Ради нацбезпеки Білого дому Джулія Фрілендер.

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