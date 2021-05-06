Де пройде зустріч Байдена і Путіна: ЗМІ назвали несподівані варіанти

Якщо мета адміністрації Байдена полягає в тому, щоби показати Путіну несхвалення його поведінки, то Гельсінкі, як місце проведення саміту, можна виключити.
Зустріч президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна - повинна відбудуться влітку 2021 року. Лідери двох держав ще не погодили дату і місце можливого саміту. Але колишні високопоставлені чиновники американської адміністрації розповіли виданню Politico, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися в одній з країн Західної або Центральної Європи.
За даними видання, Штати хочуть організувати зустріч у країнах, які вважають "насправді нейтральними". Деякі європейські уряди вже запропонували свої столиці в якості потенційних місць для проведення саміту. До цього переліку входить тріо країн, які зазвичай приймають такі зустрічі - це Швейцарія, Фінляндія та Австрія.
Водночас колишні американські чиновники і аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них - Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і навіть Баку (Азербайджан).
читайте такожЗустріч Байдена і Путіна: Кулеба пояснив, чи суперечить саміт інтересам УкраїниPolitico зазначає, що найменш вірогідним варіантом вважається Гельсінкі (Фінляндія). У 2018 році там відбулася зустріч Дональда Трампа з Путіним. Тоді глава Білого дому публічно намагався догодити господареві Кремля і підтримав його заперечення, що Росія нібито не втручалася у вибори в США.
"Якщо мета адміністрації Байдена полягає в тому, щоби переконатися, що Росія розуміє фундаментальне несхвалення її поведінки з боку США, то організатори будуть думати про те, як в контексті історії буде розглядатися кожен аспект, включаючи місце проведення", — зазначила колишня співробітниця Ради нацбезпеки Білого дому Джулія Фрілендер.
Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:
- Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня.
- Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.
- Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.
- За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
- 5 травня прессекретар Білого дому Дженіфер Псакі заявила, що вони як і раніше не мають підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
- В адміністрації американського лідера пообіцяли, що щойно будуть визначені терміни і місце саміту, про них одразу повідомлять.