Генерал оцінив, чи зважиться Путін повноцінно воювати з Україною

На думку генерала армії Миколи Маломужа, влада Російської Федерації за наказом Путіна продовжуватиме гучно брязкати зброєю біля українських кордонів.
Володимир Путін не готовий до масштабної військової конфронтації - він не витримає її, навіть маючи в наявності величезний військовий ресурс. Про це написав ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж у своїй колонці для Главреда.
"Демонстрація військової сили, для чого РФ і переміщує свої війська під кордон України і в Крим, збільшують контингент, військове озброєння. Але це не вказує на те, що Росія готова до війни. Тому що в такому випадку їм доведеться протистояти не тільки Україні, але і всьому світу, тому що не тільки НАТО заявили про гарантії і, відповідно, будуть протидіяти їй різними засобами. А тому починати війну в такому режимі ‒ фактично означатиме завдати потужного політичного, економічного і безпечного удару по самій РФ", - сказав він.
Проте вважає Маломуж, Кремль за наказом Путіна буде продовжувати брязкати зброєю біля кордону України.
"Саме тому вони і далі будуть нагнітати ситуацію – переміщати нові контингенти на території, контрольовані бойовиками і під кордони України – східну, південну і в певною мірою Північну, через посилення в Білорусі", ‒ підсумував він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Наприкінці березня стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України нібито в рамках підготовки до стратегічних навчань Захід-2021. РФ також перекинула військові кораблі в Чорне море.
- В цей же період на Донбасі загострилася ситуація - проросійські бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військових, загинули четверо захисників нашої держави.
- За словами президента Володимира Зеленського, російська сторона за допомогою маневрів хоче створити атмосферу загрози під час мирних переговорів щодо Донбасу.
- У РФ стверджували, що їхні війська не несуть загрозу іншим країнам.