Генерал оцінив, чи зважиться Путін повноцінно воювати з Україною

Володимир Путін / Reuters

Володимир Путін не готовий до масштабної військової конфронтації - він не витримає її, навіть маючи в наявності величезний військовий ресурс. Про це написав ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж у своїй колонці для Главреда.

"Демонстрація військової сили, для чого РФ і переміщує свої війська під кордон України і в Крим, збільшують контингент, військове озброєння. Але це не вказує на те, що Росія готова до війни. Тому що в такому випадку їм доведеться протистояти не тільки Україні, але і всьому світу, тому що не тільки НАТО заявили про гарантії і, відповідно, будуть протидіяти їй різними засобами. А тому починати війну в такому режимі ‒ фактично означатиме завдати потужного політичного, економічного і безпечного удару по самій РФ", - сказав він.

Проте вважає Маломуж, Кремль за наказом Путіна буде продовжувати брязкати зброєю біля кордону України.

"Саме тому вони і далі будуть нагнітати ситуацію – переміщати нові контингенти на території, контрольовані бойовиками і під кордони України – східну, південну і в певною мірою Північну, через посилення в Білорусі", ‒ підсумував він.

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