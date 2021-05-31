Генсек НАТО відреагував на плани Росії створити нові армійські угруповання біля західних кордонів

Єнс Столтенберг відреагував на плани Росії створити нові армійські угруповання / Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі кроки Альянсу для підвищення готовності його сил здійснюються виключно з оборонною метою. Так він відреагував на плани Росії створити до 20 нових військових з'єднань на заході.

"Те, що ми бачимо - це модель поведінки РФ, в межах якої Росія в останні роки потужно інвестувала в нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилася готовою застосувати військову силу проти сусідів. У Грузії, в Україні вона продовжує дестабілізувати Донбас і Східну Україну... Це одна з причин, чому НАТО в останні роки підвищив готовність наших сил", - сказав Столтенберг на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ та оборони країн Альянсу у понеділок, 31 травня, повідомляє Європейська правда.

Він підкреслив, що НАТО - це насамперед оборонний союз, який покликаний захищати та обороняти своїх союзників.

"Ми демонструємо нашу готовність захищати наших союзників, також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, робиться заради оборони", - сказав генсек Альянсу.

Зазначимо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія має намір ще у 2021 році в Західному військовому окрузі створити орієнтовно 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО.

Він підкреслив, що США і НАТО продовжують розширювати масштаби оперативної і бойової підготовки поблизу кордонів Росії

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі й змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано майже 20 з'єднань і військових частин", – сказав Шойгу.