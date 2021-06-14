Генсек НАТО виступив за збільшення підтримки України в боротьбі з агресією РФ

Підхід НАТО до Росії заснований на "обороні та діалозі", заявив Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що дія санкцій США, запроваджених проти Росії через анексію українського півострова Крим, має продовжуватися поряд з "більшою підтримкою таких близьких партнерів, як Україна та Грузія".

Також Столтенберг заявив в інтерв'ю CNBC, що НАТО продовжить нарощувати свій військовий потенціал для протидії російській агресії та використовуватиме для цього "широку комбінацію різних інструментів".

При цьому Альянс не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія", але "реагуватиме дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів, як це робилося в останні роки".

Генсек НАТО зазначив, що підхід НАТО до Росії заснований на "обороні та діалозі".

"Ми зараз реалізували найбільше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи інвестиції в нашу оборону", — додав Столтенберг.

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Інтеграція України в НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що попри відсутність України на саміті НАТО, який пройде 14 червня в Брюсселі, українській владі пообіцяли, що на заході буде розглянуто питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

У НАТО заявляли, що блок безпеки бачить Україну та Грузію в Альянсі. Але це станеться лише тоді, коли настане час.

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті в Брюсселі. На даний момент серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу з цього питання.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що на саміті держави обговорять співпрацю з Україною та Грузією, а також розглянуть питання, пов'язані з погрозами Росії та Китаю.

12 червня Україна різко звернулася до НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ тепер не просить, а вимагає від колективного блоку безпеки Заходу надання плану дій щодо членства в Альясні.