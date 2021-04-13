Генсек НАТО висунув вимогу Росії щодо України

Йенс Столтенберг висунув вимогу РФ щодо України / Reuters

Генеральний секретар військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс) Йенс Столтенберг заявив, що Російська Федерація має перестати нарощувати сили біля кордонів України.

РФ має відмовитися від провокацій та зменшити напругу, заявив генсек НАТО в Брюсселі під час пресконференція, у якій також брав участь глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Столтенберг додав, що за останні тижні РФ перемістила до кордону української держави багато військ у повній бойовій готовності.

"Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму… Росія повинна припинити це військове нарощування в та навколо України, припинити провокації та зменшити напругу", – заявив очільник блоку.

Генсек зазначив, що НАТО уважно стежитиме за діями РФ щодо України.

Столтенберг також сказав, що Альянс підтримує суверенітет нашої країни і ніколи не визнає законним захоплення Криму Росією.читайте такожЗеленський пояснив, навіщо Росія стягує армію до кордонів України

Дмитро Кулеба та Йенс Столтенберг дали спільну пресконференцію / Reuters

Йенс Столтенберг та Дмитро Кулеба 13 квітня зустрілися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Раніше Україна через агресивні дії Росії ініціювала засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, наприкінці березня на Донбасі загострився конфлікт – проросійські бойовики стали частіше атакувати позиції українських військовослужбовців. Зокрема, у результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.

Також в останні дні місяця з'явилися відомості, що Росія стягує війська до східного кордону України нібито у межах підготовки до військових навчання Захід 2021.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ вдалася до маневрів у тому числі, щоб створити під час переговорів щодо Донбасу атмосферу загрози.

Потім лідер країни поспілкувався телефоном з Йенсом Столтенбергом. Український лідер сказав, що для Москви справжнім сигналом стало б надання Києву Плану дій щодо членства в НАТО.

Глава держави зазначив, що для України Альянс – єдиний шлях до закінчення конфлікту на Донбасі.

Київ відмовився від позаблокового статусу й взяв курс на вступ до НАТО після того, як Росія у 2014 році пішла на агресію – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Україна реформує Збройні сили, щоб їх стандарти відповідали натівським. Київ чекає на План дій щодо членства в Альянсі. Москва категорично проти того, що Україна поповнила лави НАТО.