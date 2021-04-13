УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Генсек НАТО висунув вимогу Росії щодо України

13 квітня 2021, 12:37
Прослухати новину
Зупинити

Столтенберг підкреслив, що російська сторона має припинити провокації.

Столтенберг висунув вимогу Росії щодо України
Йенс Столтенберг висунув вимогу РФ щодо України / Reuters

Генеральний секретар військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс) Йенс Столтенберг заявив, що Російська Федерація має перестати нарощувати сили біля кордонів України.

РФ має відмовитися від провокацій та зменшити напругу, заявив генсек НАТО в Брюсселі під час пресконференція, у якій також брав участь глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Столтенберг додав, що за останні тижні РФ перемістила до кордону української держави багато військ у повній бойовій готовності.

"Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму… Росія повинна припинити це військове нарощування в та навколо України, припинити провокації та зменшити напругу", – заявив очільник блоку.

Генсек зазначив, що НАТО уважно стежитиме за діями РФ щодо України.

Столтенберг також сказав, що Альянс підтримує суверенітет нашої країни і ніколи не визнає законним захоплення Криму Росією.читайте такожЗеленський пояснив, навіщо Росія стягує армію до кордонів України

Кулеба та Столтенберг дали спільну пресконференцію
Дмитро Кулеба та Йенс Столтенберг дали спільну пресконференцію / Reuters

Йенс Столтенберг та Дмитро Кулеба 13 квітня зустрілися у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Раніше Україна через агресивні дії Росії ініціювала засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, наприкінці березня на Донбасі загострився конфлікт – проросійські бойовики стали частіше атакувати позиції українських військовослужбовців. Зокрема, у результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.

Також в останні дні місяця з'явилися відомості, що Росія стягує війська до східного кордону України нібито у межах підготовки до військових навчання Захід 2021.

За словами президента Володимира Зеленського, РФ вдалася до маневрів у тому числі, щоб створити під час переговорів щодо Донбасу атмосферу загрози.

Потім лідер країни поспілкувався телефоном з Йенсом Столтенбергом. Український лідер сказав, що для Москви справжнім сигналом стало б надання Києву Плану дій щодо членства в НАТО.

Глава держави зазначив, що для України Альянс – єдиний шлях до закінчення конфлікту на Донбасі.

Київ відмовився від позаблокового статусу й взяв курс на вступ до НАТО після того, як Росія у 2014 році пішла на агресію – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Україна реформує Збройні сили, щоб їх стандарти відповідали натівським. Київ чекає на План дій щодо членства в Альянсі. Москва категорично проти того, що Україна поповнила лави НАТО.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Дмитро Кулеба Йенс Столтенберг
Зараз ви переглядаєте новину «Генсек НАТО висунув вимогу Росії щодо України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Локдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числаЛокдаун у Києві продовжать: лікарка спрогнозувала, до якого числа Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі
Реклама
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
Реклама
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
Реклама
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти