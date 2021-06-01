Німеччина готується зробити пропозицію США щодо Північного потоку-2

Німеччина заявила про бажання домовитися з Вашингтоном / Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що у Вашингтоні проходять переговори між німецьким урядом і адміністрацією США.

За його словами, мета переговорів - врегулювати суперечку навколо будівництва газопроводу Північний потік-2, повідомляєReuters.

Маас розповів, що в даний час ведуться переговори між урядом Німеччини і адміністрацією у Вашингтоні.

При цьому офіційний Берлін зацікавлений у досягненні угоди з США.

"Я впевнений, що нам вдасться знайти вихід, хоча це, звичайно, буде нелегко і може статися не скоро", - сказав Маас.

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