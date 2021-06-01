Німеччина готується зробити пропозицію США щодо Північного потоку-2

У Німеччині виявили бажання шукати спільний шлях і добудувати Північний потік-2.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що у Вашингтоні проходять переговори між німецьким урядом і адміністрацією США.
За його словами, мета переговорів - врегулювати суперечку навколо будівництва газопроводу Північний потік-2, повідомляєReuters.
Маас розповів, що в даний час ведуться переговори між урядом Німеччини і адміністрацією у Вашингтоні.
При цьому офіційний Берлін зацікавлений у досягненні угоди з США.
"Я впевнений, що нам вдасться знайти вихід, хоча це, звичайно, буде нелегко і може статися не скоро", - сказав Маас.
читайте такожУ США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2
Північний потік-2 - рро що раніше повідомляв Главред:
- Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream AG - оператора газопроводу СП-2-та її генерального директора Матіаса Варніга. Американська влада вважає, що дане рішення продиктоване національними інтересами Штатів.
- Згідно з інформацією журналістів, відмова США від санкцій проти СП-2 головним чином пов'язаний з наміром відновити відносини з Німеччиною, в той час як Берлін налаштований на добудову газопроводу.
- У Білому домі заявили, що Вашингтон не може зупинити добудову газопроводу Північний потік-2, так як трубопровід вже завершено на 95%.
- Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням зупинити завершення проекту СП-2 і ввести санкції проти всіх компаній, які пов'язані з російським проектом.
- Пізніше Штати запустили нові санкції проти СП-2: йдеться про обмеження щодо 13 суден, які були задіяні в будівництві трубопроводу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія планує розібратися в ситуації з новими санкціями США проти Північного потоку-2 і звинуватив американців у невиконанні домовленостей.
Автор: Марія Тупік