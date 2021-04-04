Німеччина та Франція виступили зі спільною заявою щодо Донбасу

У Німеччині та Франції уважно стежать за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ.
Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції заявили про те, що стурбовані через зростання числа порушень режиму припинення вогню на Донбасі й закликали припинити ескалацію.
"Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони утриматися і негайно припинити ескалацію", - йдеться у спільній заяві дипломатичних відомств двох країн, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини.
Також у МЗС Німеччини та Франції підкреслили, що підтверджують їхню "підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
Повідомляється, що як посередники в "нормандському форматі" Німеччина і Франція хочуть повністю виконати Мінські домовленості і в цьому контексті вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні.
Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 2 квітня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі є "вельми настрашливою".
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. Під час дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.