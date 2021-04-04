Німеччина та Франція виступили зі спільною заявою щодо Донбасу

Німеччина і Франція зробили спільну заяву щодо Донбасу / УНІАН

Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції заявили про те, що стурбовані через зростання числа порушень режиму припинення вогню на Донбасі й закликали припинити ескалацію.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, особливо за пересуваннями російських військ, і закликаємо сторони утриматися і негайно припинити ескалацію", - йдеться у спільній заяві дипломатичних відомств двох країн, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини.

Також у МЗС Німеччини та Франції підкреслили, що підтверджують їхню "підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Повідомляється, що як посередники в "нормандському форматі" Німеччина і Франція хочуть повністю виконати Мінські домовленості і в цьому контексті вітають продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше: