УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії

2 червня 2021, 20:47
Прослухати новину
Зупинити

Авіасполучення з Росією було призупинено через те, що Москва вчасно не видала дозволу на польоти в країну для німецької компанії Lufthansa.

літак
Літаки з РФ перестали приймати / Reuters

Німеччина тимчасово припиняє приймати авіарейси з Росії. Як повідомляють в міністерстві транспорту, такі дії спрямовані "у відповідь на перешкоди з боку Москви".

Як пише Euronews, авіасполучення з Росією було призупинено через те, що Москва вчасно не видала дозволу на польоти в країну для німецької компанії Lufthansa.

"Оскільки російська авіаційна влада не дала своєчасного дозволу на польоти Lufthansa на червень, Федеральне управління цивільної авіації в даний час не схвалює польоти російських авіакомпаній", – повідомляє AFP з посиланням на Федеральне міністерство транспорту ФРН.

Як повідомляють російські ЗМІ, авіаційна влада Німеччини не видала російській авіакомпанії S7 дозвіл на виконання двох вантажопасажирських рейсів 1 червня.

Через дії німецької сторони виявилися скасовані рейси S7 3575 Москва — Берлін і S7 3576 Берлін — Москва. Пасажирам пообіцяли повернути гроші в повному обсязі.

Відзначається, що всього скасовано сім рейсів з Росії.

При цьому німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що отримала дозволи на польоти в Росію в обхід повітряного простору Білорусії.

"Ми можемо підтвердити, що Lufthansa тільки що отримала всі відсутні дозволи для пасажирських польотів в Росію", - передає Інтерфакс.

читайте такожБілорусі оголосили повітряний бойкот, Мінськ відповів на звинувачення через рейс Ryanair

Відзначається, що в компанії не очікують подальших скасувань рейсів з Франкфурта-на-Майні в Москву і в Санкт-Петербург.

Пізніше генеральний директор російської авіакомпанії Аерофлот заявив, що отримали необхідні дозволи для польотів до Німеччини. Йдеться про майже 30 рейсів на тиждень у літньому розкладі.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
  • 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.
новини Росії новини Німеччини
Зараз ви переглядаєте новину «Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Високий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний станВисокий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний стан Рак голови та шиї: чотири перші попереджувальні знаки на обличчіРак голови та шиї: чотири перші попереджувальні знаки на обличчі "Я готовий до змін": Руслан Сенічкін змінив професію"Я готовий до змін": Руслан Сенічкін змінив професію "Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі"Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та рибиГороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби

Останні новини

10:44

Потап презентував mood-відео пісні Екзорцизм з нового альбому

10:32

Посол України звинуватив Берлін в "опортунізмі" і попросив більше зброї Відео

10:13

Масштабну пожежу влаштував палій авто в Херсоні Відео

09:54

Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі Відео

09:51

3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити

Реклама
09:48

Римма Зюбіна жорстко "наїхала" на Укрзалізницю через "аромат" у вагоні Відео

09:10

Лукашенко сам собі виніс смертний вирок – астролог

09:03

У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну Відео

08:53

Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби Відео

08:27

"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі Відео

08:25

В Україні зросла кількість нових заражень коронавірусом за добу Відео

08:04

Капітуляція Москви: договір про транзит газу до Європи через Україну залишиться в силі Погляд

07:58

Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням Відео

07:45

Чому спекотна погода стомлює: названо три причини Відео

07:25

Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19 Відео

07:08

Путін і Байден на зустрічі 16 червня домовляться про три пункти – астролог

07:06

Ягоди асаї: поліпшення травлення, тиску та інші переваги Відео

06:57

Літо запізнилося: синоптик попередила про швидкі заморозки замість спеки в Україні Відео

06:34

Провальний кейс: як з Шарія ліплять "опозиціонера в екзилі" Погляд

06:30

Свята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021 Відео

Реклама
06:03

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

05:45

Експерт пояснив, чому Росія ставить перед собою мету поглинання України Відео

05:43

Ані Лорак ледь вмістила величезні груди в нове бікіні

05:30

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівки Фото

05:00

Вчені знайшли новий спосіб шукати ознаки невиліковної хвороби Відео

04:39

Гордон зробив різку заяву про Росію та Білорусь і дорікнув Україні через Захід Відео

04:22

Танки РФ на кордоні з Польщею: експерт розкрив хитрий план Кремля Відео

03:51

Вчені знайшли несподівану шкоду для здоров'я від рослинних олій Відео

03:02

Співачка Славія прикрила груди квіточкою на мокрому фото в басейні

02:14

"Зачистка" Медведчука і Порошенка: експерт пояснив сценарій Банкової Відео

01:49

Гороскоп на завтра 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи Відео

00:54

У Роттердам у Копенгагені: у Данії журналістка зайнялася сексом під час репортажу Відео

02 червня, середа
23:56

Названо найкорисніші напої для організму людини Відео

23:25

"Та мені пох*й": в Мережу потрапило відео "обкуреного" водія за кермом Відео

23:16

Зеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі" Відео

22:46

У Байдена зробили заяву про зустріч з Путіним і припустили новий удар по Росії Відео

22:14

У Гідрометцентрі спрогнозували серйозне похолодання в Україні Відео

21:51

Перекусити перед сном без наслідків: лікар назвала корисні і легкі снеки Відео

21:41

Чи може сон на лівому боці бути небезпечним для серця: лікарі дали відповідь Відео

21:31

Впав у водоспад і завис на дереві: подробиці трагічної загибелі школяра на екскурсії на Львівщині Відео

Реклама
21:04

У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів: де можна зробити щеплення від коронавірусу Відео

20:47

Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії Відео

20:40

Платіть криптовалютою скрізь: біржа Coinbase ввела підтримку мобільних систем

20:21

"Шок і велике диво": хвора дитина з Тернопільщини виграла найдорожчі у світі ліки

20:12

Зґвалтували та викинули помирати: з'явилися резонансні деталі трагедії на Полтавщині Відео

20:03

"Не ставте провокаційних питань": нардеп від Слуги народу не знала, скільки країн в НАТО Відео

20:01

Президент взявся за боротьбу з олігархами: розкрито деталі законопроєкту Відео

19:54

Чергове засідання РНБО відбудеться у п'ятницю: розглянуть вісім питань Відео

19:53

"Не давайте зброю ворогові": Зеленський зробив попередження США і ЄС через Північний потік-2 Відео

19:50

Навіщо Росія знову лякає НАТО нарощуванням військ біля кордонів України Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти