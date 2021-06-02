Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії

Літаки з РФ перестали приймати / Reuters

Німеччина тимчасово припиняє приймати авіарейси з Росії. Як повідомляють в міністерстві транспорту, такі дії спрямовані "у відповідь на перешкоди з боку Москви".

Як пише Euronews, авіасполучення з Росією було призупинено через те, що Москва вчасно не видала дозволу на польоти в країну для німецької компанії Lufthansa.

"Оскільки російська авіаційна влада не дала своєчасного дозволу на польоти Lufthansa на червень, Федеральне управління цивільної авіації в даний час не схвалює польоти російських авіакомпаній", – повідомляє AFP з посиланням на Федеральне міністерство транспорту ФРН.

Як повідомляють російські ЗМІ, авіаційна влада Німеччини не видала російській авіакомпанії S7 дозвіл на виконання двох вантажопасажирських рейсів 1 червня.

Через дії німецької сторони виявилися скасовані рейси S7 3575 Москва — Берлін і S7 3576 Берлін — Москва. Пасажирам пообіцяли повернути гроші в повному обсязі.

Відзначається, що всього скасовано сім рейсів з Росії.

При цьому німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що отримала дозволи на польоти в Росію в обхід повітряного простору Білорусії.

"Ми можемо підтвердити, що Lufthansa тільки що отримала всі відсутні дозволи для пасажирських польотів в Росію", - передає Інтерфакс.

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Відзначається, що в компанії не очікують подальших скасувань рейсів з Франкфурта-на-Майні в Москву і в Санкт-Петербург.

Пізніше генеральний директор російської авіакомпанії Аерофлот заявив, що отримали необхідні дозволи для польотів до Німеччини. Йдеться про майже 30 рейсів на тиждень у літньому розкладі.

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