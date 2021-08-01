Німеччина істотно посилила правила в'їзду в країну

Німеччина змінила правила в'їзду в країну / pixabay

З 1 серпня в Німеччині набули чинності посилені умови в'їзду до країни., пише DW в неділю, 1 серпня.

Тепер всі мандрівники старше 12 років повинні мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або свідоцтво про повну вакцинацію або підтвердження недавнього одужання від COVID-19.

Раніше ці вимоги стосувалися тільки пасажирів авіакомпаній, але тепер поширюється і на осіб, які прибувають до Німеччини автомобілем або автобусом, залізницею або морським транспортом. Правило буде діяти не тільки для іноземців, а й жителів Німеччини, які повертаються з інших країн.

Водночас перевірки на сухопутних кордонах країни матимуть вибірковий характер. Мандрівники повинні будуть надавати відповідні документи. При перетині кордону в поїздах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожі пасажири мають надавати документи перед посадкою в літак.

Крім того, з 1 серпня в Німеччині змінюється Класифікація зон ризику для захворюваності COVID-19. Відтепер замість трьох залишається тільки дві категорії: зона поширення варіанту коронавірусу і зона високого ризику. Ті, хто повертається з цих зон, повинні зареєструватися на урядовому порталі.

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У свою чергу при в'їзді із зони поширення варіанту коронавірусу тестування є обов'язковим навіть для тих мандрівників, які повністю вакциновані або перехворіли COVID-19. Але навіть у разі негативного результату тесту в Німеччині треба пройти 14-денний карантин, який не можна скоротити.

Вакциновані особи, які повертаються з зон високого ризику, повинні на десять днів йти в карантин, який, однак, можна припинити після п'яти днів у разі негативного результату тесту на коронавірус.

Нарешті, для дітей до 12 років карантин триває п'ять днів. На мандрівників, які повністю вакциновані або перехворіли COVID-19, ця вимога не поширюється.