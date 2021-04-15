Глава Єврокомісії відмовилася їхати до Києва на саміт щодо Криму - Politico

Урсула фон дер Ляйен вирішила не їхати до Києва на саміт щодо Кримської платформи через "завантажений порядок денний" / Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський у січні надіслав запрошення голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн приїхати в серпні на саміт Кримської платформи і заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України. Однак голова ЄК відповіла відмовою, причому лист до Києва було направлено за підписом від імені її радника Бйорна Зайберта, що є порушенням дипломатичного протоколу.

Як пише американське видання Politico, згідно з протоколом дипломатії, відхиляти запрошення повинна сама глава Єврокомісії фон дер Ляйен, а не її радник. Подібний вчинок - порушення протоколу та може розцінюватися як сумнів у тому, що у Євросоюзі підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.

"На жаль, глава не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний в зазначені дні... Президент фон дер Ляйен попросила мене передати їй найкращі побажання успішного саміту і привітання вам і народу України з цією важливою річницею", - йдеться в листі Зайберта від 7 квітня, направленого до Києва.читайте такожДелегація США приїде до Києва з метою повернення Криму в Україну

У статті також йдеться про те, що лист Зайберта датовано наступним днем після дипломатичного скандалу у Туреччині, коли для фон дер Ляйен під час перемовин за участю турецького президента Реджепа Ердогана і глави Євроради Шарля Мішеля не вистачило крісла, внаслідок чого вона змушена була сісти на диван. Анкару через цей інцидент звинуватили в порушенні протоколу. Крім того, наголошується, що у фон дер Ляйен складні відносини з Мішелем, який також запрошений Зеленським в Україну.

Журналісти підкреслили, що дипломатів серйозно здивувала причина відхилення запрошення України – "занадто завантажений порядок денний", тоді як у ЄС наприкінці серпня зазвичай канікули у влади.

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