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Глава Єврокомісії відмовилася їхати до Києва на саміт щодо Криму - Politico

15 квітня 2021, 13:28

Європейські дипломати називають вчинок апарату Урсули фон дер Ляйєн порушенням дипломатичного протоколу.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен вирішила не їхати до Києва на саміт щодо Кримської платформи через "завантажений порядок денний" / Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський у січні надіслав запрошення голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн приїхати в серпні на саміт Кримської платформи і заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України. Однак голова ЄК відповіла відмовою, причому лист до Києва було направлено за підписом від імені її радника Бйорна Зайберта, що є порушенням дипломатичного протоколу.

Як пише американське видання Politico, згідно з протоколом дипломатії, відхиляти запрошення повинна сама глава Єврокомісії фон дер Ляйен, а не її радник. Подібний вчинок - порушення протоколу та може розцінюватися як сумнів у тому, що у Євросоюзі підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.

"На жаль, глава не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний в зазначені дні... Президент фон дер Ляйен попросила мене передати їй найкращі побажання успішного саміту і привітання вам і народу України з цією важливою річницею", - йдеться в листі Зайберта від 7 квітня, направленого до Києва.читайте такожДелегація США приїде до Києва з метою повернення Криму в Україну

У статті також йдеться про те, що лист Зайберта датовано наступним днем після дипломатичного скандалу у Туреччині, коли для фон дер Ляйен під час перемовин за участю турецького президента Реджепа Ердогана і глави Євроради Шарля Мішеля не вистачило крісла, внаслідок чого вона змушена була сісти на диван. Анкару через цей інцидент звинуватили в порушенні протоколу. Крім того, наголошується, що у фон дер Ляйен складні відносини з Мішелем, який також запрошений Зеленським в Україну.

Журналісти підкреслили, що дипломатів серйозно здивувала причина відхилення запрошення України – "занадто завантажений порядок денний", тоді як у ЄС наприкінці серпня зазвичай канікули у влади.

Повернення Криму до складу України

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