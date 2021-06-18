Очільник МЗС Франції поки не бачить Україну в НАТО

Жан-Ів Ле Дріан зараз не бачить Україну в Альянсі / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поки не бачить Україну членом військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс).

Поки немає умов для прийому української держави в НАТО, сказав міністр під час інтерв'ю телеканалу BFMTV.

На його думку, умови для вступу України до Альянсу ще не склалися.

"Вважаю, що наразі умови для прийому України в НАТО не склалися", – заявив очільник МЗС.

Нагадаємо, Київ став активно рватися в НАТО після того, як Російська Федерація у 2014 році пішла на агресію проти України – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Українська влада відмовилася від позаблокового статусу та хоче отримати План дій щодо членства в Альянсі. РФ категорично проти того, щоб Україна стала членом Альянсу.

Жан-Ів Ле Дріан вже робив "зрадні" заяви. У 2019 році міністр закордонних справ Франції стверджував, що Росія культурно належить до європейської спільноти.