Очільник МЗС Франції поки не бачить Україну в НАТО

Вступ до НАТО України "не назрів", вважає французький міністр.
Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан поки не бачить Україну членом військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс).
Поки немає умов для прийому української держави в НАТО, сказав міністр під час інтерв'ю телеканалу BFMTV.
На його думку, умови для вступу України до Альянсу ще не склалися.
"Вважаю, що наразі умови для прийому України в НАТО не склалися", – заявив очільник МЗС.
Нагадаємо, Київ став активно рватися в НАТО після того, як Російська Федерація у 2014 році пішла на агресію проти України – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.
Українська влада відмовилася від позаблокового статусу та хоче отримати План дій щодо членства в Альянсі. РФ категорично проти того, щоб Україна стала членом Альянсу.
Жан-Ів Ле Дріан вже робив "зрадні" заяви. У 2019 році міністр закордонних справ Франції стверджував, що Росія культурно належить до європейської спільноти.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".