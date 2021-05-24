Глава МЗС Кулеба різко висловився на адресу Білорусі

Дмитро Кулеба висловився про ситуацію в Білорусі / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Як написав Кулеба в Twitter, влада Білорусі не зупиняться ні перед чим.

"Переслідуючи незгодних, влада Білорусі не зупиняється ні перед чим. Небезпечним вже став і авіапростір", - зазначив глава МЗС.

За його словами Україна завжди була зацікавлена в демократичній Білорусі, де поважають права людини.

"Але зараз готуємо зупинку авіасполучення і заборону українським літакам пролітати її небом", - заявив міністр.

Зазначимо, прем'єрміністр України Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну, де розглянуть питання припинення авіасполучення з Білоруссю.

Раніше в Офісі президента говорили, що перед прийняттям рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю потрібно провести консультації на різних рівнях. Однак після цього глава держави доручив Кабміну заборонити польоти в Білорусь.

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