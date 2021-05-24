Глава МЗС Кулеба різко висловився на адресу Білорусі

За словами Дмитра Кулеби, Білорусь не зупиняється ні перед чим.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував примусову посадку літака Ryanair у Мінську.
Як написав Кулеба в Twitter, влада Білорусі не зупиняться ні перед чим.
"Переслідуючи незгодних, влада Білорусі не зупиняється ні перед чим. Небезпечним вже став і авіапростір", - зазначив глава МЗС.
За його словами Україна завжди була зацікавлена в демократичній Білорусі, де поважають права людини.
"Але зараз готуємо зупинку авіасполучення і заборону українським літакам пролітати її небом", - заявив міністр.
Зазначимо, прем'єрміністр України Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну, де розглянуть питання припинення авіасполучення з Білоруссю.
Раніше в Офісі президента говорили, що перед прийняттям рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю потрібно провести консультації на різних рівнях. Однак після цього глава держави доручив Кабміну заборонити польоти в Білорусь.
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Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився Білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.