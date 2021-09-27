Глава Pfizer спрогнозував, коли світ переможе COVID-19 та повернеться до нормального життя

В умовах пандемії коронавірусу доведеться жити ще щонайменше рік / ua.depositphotos.com

Світ, який бореться з коронавірусом вже понад півтора року, відносно скоро зможе повернутися до допандемічного життя. Генеральний директор американської фармкомпанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що це відбудеться "впродовж року". Відповідний прогноз він озвучив в інтерв'ю ABC News.

За його словами, прогрес у боротьбі з COVID-19 залежатиме від поліпшення вакцинації та певною мірою від колективного імунітету.

"Найвірогідніший сценарій для мене полягає в тому, що, оскільки вірус поширюється по всьому світу, ми продовжимо спостерігати появу нових варіантів", — висловився Бурла.

Глава Pfizer також заявив, що щорічні щеплення від коронавірусу стануть нормою.

"Але ми не знаємо напевно. Нам потрібно почекати і подивитися дані", - додав він.

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До слова, за прогнозом українського МОЗ пандемія може тривати ще до п'яти років, будуть з'являтися нові штами.

Як повідомляв Главред, раніше гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель спрогнозував закінчення пандемії коронавірусу восени наступного року. Він вважає, що збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні поставки по всьому світу.

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У свою чергу, американський інфекціоніст і радник президента США з медичних питань Ентоні Фаучі заявляв, що людство повинно перемогти пандемію коронавірусу до весни 2022 року. Однак, за його словами, через штам Дельта складно давати якісь гарантії.