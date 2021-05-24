Глава Ryanair назвав "викраденням" інцидент з літаком, перенаправленим до Мінська / Reuters

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.

Глава Ryanair відкинув претензії на адресу пілотів, сказавши, що вони зробили все, що в їх силах, щоб безпечно завершити політ, повідомляє Newstalk.

За словами глави авіакомпанії, "очевидно, що метою влади було затримати журналіста і його супутницю". Він також вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.

Зазначимо, раніше авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення в Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади для арешту представника білоруської опозиції.

Текст заяви містить неправдиві відомості і не згадує про ключові обставини цього інциденту. Зокрема, в заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яку визнала білоруська влада.

Також авіакомпанія у своїй заяві "проґавила" те, що в Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста і блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, і його дівчину.

Затримання Романа Протасевича - про що йшлося раніше:

23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі: