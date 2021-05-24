Глава Ryanair назвав "викраденням" інцидент з літаком, перенаправленим до Мінська

На борту літака з Протасевичем були співробітники білоруського КДБ, зазначив глава авіакомпанії Ryanair.
Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
Глава Ryanair відкинув претензії на адресу пілотів, сказавши, що вони зробили все, що в їх силах, щоб безпечно завершити політ, повідомляє Newstalk.
За словами глави авіакомпанії, "очевидно, що метою влади було затримати журналіста і його супутницю". Він також вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.
Зазначимо, раніше авіакомпанія Ryanair зробила першу офіційну заяву про вимушене приземлення в Мінську її літака рейсу Афіни-Вільнюс за вказівкою білоруської влади для арешту представника білоруської опозиції.
Текст заяви містить неправдиві відомості і не згадує про ключові обставини цього інциденту. Зокрема, в заяві компанії відсутні коментарі щодо інформації про підняття винищувача, яку визнала білоруська влада.
Також авіакомпанія у своїй заяві "проґавила" те, що в Мінську з рейсу зняли представника білоруської опозиції, активіста і блогера Романа Протасевича, заради арешту якого Білорусь здійснила перехоплення літака, і його дівчину.
Затримання Романа Протасевича - про що йшлося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
- Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
- ч. 3 ст. 130 (вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
- ст. 293 (організація масових заворушень);
- ст. 342 (організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок).
- Жодна з цих статей не передбачає виняткову міру покарання, додає видання.