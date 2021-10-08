"Головний пахан вже не той": однокурсник Путіна спрогнозував падіння режиму в Росії

Санкції сприяють падінню режиму Путіна в Росії / Reuters

Режим Путіна в Росії дуже нестабільний, там йде боротьба за владу. Тому РФ не може собі дозволити навіть невелику "переможну війну". Таку думку озвучив колишній радянський розвідник, однокурсник нинішнього президента РФ Володимира Путіна, ексмайор КДБ Юрій Швець.

За його словами, в російському правлячому режимі відбуваються деструктивні процеси.

"Там є різні фракції, які борються одна з одною. Відбувається дискредитація Путіна за всіма параметрами. Усередині країни його зображають як людину, яка з'їхала з глузду, смертельно хвора, яка втратила контроль над управлінням державою. Чи дійсно це так - це питання, але важливо, що такі чутки поширюються безкарно. Це дуже серйозний показник", - сказав Швець в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Якщо говорити про зовнішні фактори, які сприяють падінню режиму Путіна, то це санкції.

"Як би не ховалися в Кремлі, санкції, які є вже зараз, наносять довготривалий стабільний удар по економіці країни та по режиму. Днями буде схвалено військовий бюджет США, де будуть запроваджені нові санкції проти найближчих соратників Путіна. Але, найімовірніше, режим впаде внаслідок внутрішніх проблем, тому що економічна і політична ситуація зайшла в глухий кут", - додав ексмайор КДБ.

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"Акелла, головний пахан вже не той. Він вже не може здійснювати функції арбітра між різними угрупованнями. Зараз головне бажання Путіна - зберегти владу, а бажання його ворогів – прийти до влади", - зазначив Юрій Швець.

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Як повідомляв Главред, для того, щоби в Росії змінилася влада, на вулиці Москви має вийти не менше мільйона людей, заявив журналіст Дмитро Гордон. Однак навряд чи в столиці можливі масові протести. При цьому ситуація вказує на те, що режим стикається з проблемами, які будуть супроводжуватися тиском з боку США та Європи.

У свою чергу, російський опозиціонер Гаррі Каспаров вважає, що в РФ режим Володимира Путіна може впасти несподівано.