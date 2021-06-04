Головний редактор Nexta відреагував на заяви Протасевича в інтерв'ю на держТБ Білорусі

Заяви Протасевича - результат тортур і навіювань, - Путило / Скріншот ОНТ

Заяви засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в ефірі білоруського телеканалу ОНТ не відповідають дійсності. Такі слова є результатом "нестерпних тортур" і навіювання журналісту переконань про зраду з боку його оточення. Про це заявив головний редактор проекту Nexta Степан Путило.

У коментарі Forbes він розповів про те, що заяви Протасевича в інтерв'ю білоруському ГосТВ не відповідають реальній картині подій. Його слова обумовлені тортурами і навіюваннями.

"(Слова Протасевича, - ред.) є результатом нестерпних тортур, пов'язаних з особистими переживаннями і грамотно навіюваними Роману переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення", - вважає Путило.

Крім того, він заявив, що це було не інтерв'ю, а допит. За його словами, зазвичай в таких ситуаціях застосовується комплекс різних заходів впливу на людину, про що свідчить психологічний зрив журналіста під час бесіди.читайте такожУ Лукашенка сталеві яйця, а поїздка на Донбас - головна помилка: що казав Протасевич в інтерв'ю

"Ми знаємо, що перед подібними допитами (інакше це "інтерв'ю" не назвати) використовується як психологічний вплив і обробка, так і спеціальні медичні препарати, відповідні психоемоційному стану і характеру роману — для підвищення його розмовності і розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих десь чуток", - підкреслив Степан Путило.

Сюжет на держТБ Білорусі за участю Протасевича

3 червня на білоруському державному телеканалі ОНТ показали "інтерв'ю" з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, який був затриманий силовиками після примусової посадки літака рейсу Ryanair у Мінську.

Протасевич зробив низку заяв, серед яких - слова про визнання своєї провини за 342 статтею, що передбачає кримінальну відповідальність про організацію групових дій, спрямованих на грубе порушення громадського порядку.

Журналіст також розповів про опозиційний рух Білорусі, підтримку протестів із Заходу і санкції.

При цьому Протасевич спростував відомості про те, що він нібито брав участь у бойових діях на Донбасі і заявив про роботу журналістом в зоні АТО.