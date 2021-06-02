"Дурні звинувачення": у Лаврова закотили істерику через позицію США щодо Донбасу

У МЗС РФ зробили заяву щодо Донбасу / Reuters

У РФ висунули звинувачення проти США через позицію Вашингтона у зв'язку з російською агресією на Донбасі.

У Москві кажуть, що США пов'язують питання збереження договору з відкритого неба, що передбачає розвідувальні польоти країн-учасниць над територією один одного, з ситуацією на Донбасі, пише Лента з посиланням на заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

Дипломат РФ упевнений, що позиція США з цього важливого питання "густо замішана на абсолютно абсурдних, дурних звинуваченнях Росії стосовно того, що відбувається на Донбасі".

"І, на жаль, все, що відбувається навколо Донбасу стало ще одним приводом для США аргументувати на користь власного неповернення в ДВН. Це безвідповідальний курс. Ми засуджуємо таку лінію і розраховуємо, що все ж тут буде проявлено більше розуміння реальності і більше відповідальності", — додав Рябков.

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