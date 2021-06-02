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"Дурні звинувачення": у Лаврова закотили істерику через позицію США щодо Донбасу

2 червня 2021, 09:52

У МЗС РФ звинуватили США в ув'язуванні важливого договору з ситуацією на Донбасі.

У Рф висунули звинувачення проти США
У МЗС РФ зробили заяву щодо Донбасу / Reuters

У РФ висунули звинувачення проти США через позицію Вашингтона у зв'язку з російською агресією на Донбасі.

У Москві кажуть, що США пов'язують питання збереження договору з відкритого неба, що передбачає розвідувальні польоти країн-учасниць над територією один одного, з ситуацією на Донбасі, пише Лента з посиланням на заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

Дипломат РФ упевнений, що позиція США з цього важливого питання "густо замішана на абсолютно абсурдних, дурних звинуваченнях Росії стосовно того, що відбувається на Донбасі".

"І, на жаль, все, що відбувається навколо Донбасу стало ще одним приводом для США аргументувати на користь власного неповернення в ДВН. Це безвідповідальний курс. Ми засуджуємо таку лінію і розраховуємо, що все ж тут буде проявлено більше розуміння реальності і більше відповідальності", — додав Рябков.

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Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

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