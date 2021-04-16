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Голий Путін на унітазі: придумано новий метод боротьби за свободу України і Навального

16 квітня 2021, 21:22
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Чеські активісти влаштували перформанс біля російського посольства.

Голий Путін на унітазі акція За Україну і Навального
Голий Путін на унітазі: як пройшла акція за Україну і Навального / Фото Антон Литвин

Біля посольства Російської Федерації в Чехії активісти влаштували незвичайну акцію. Вони посадили манекен оголеного російського президента Володимира Путіна на золотий унітаз. Таким чином активісти вирішили боротися з порушенням прав людини в Росії і російською агресією проти України.

Організаторами нудистського перформансу стала група "Капутін".

"Встановивши оголеного Путіна, що сидить на золотому унітазі, ми хочемо висловити нашу підтримку простим росіянам в Росії і за кордоном, нашу солідарність з жертвами путінського режиму", - пояснив учасник акції Антон Литвин в Facebook.

Представників російської влади він назвав "трагікомічними персонажами, які бояться власного народу і оточені збоченою розкішшю, купленою на вкрадені гроші".

Литвин пояснив, що унітаз не випадково став частиною протестної композиції.

"Можливо, ніщо так точно не символізує справжню природу нинішніх російських правителів, як золоті унітази і йоржики в палаці глави держави, в якому у 13 відсотків населення досі немає в будинках туалетів", – розповів активіст.

Серед вимог активістів:

  • відвести російські війська від кордону України і вивести з самої України свої окупаційні формування;
  • звільнити російського опозиціонера Олексія Навального і всіх політв'язнів.
  • Голий Путін на золотому унітазі
    Голий Путін на золотому унітазі Фото Антон Литвин
  • Голий Путін на золотому унітазі
    Голий Путін на золотому унітазі Фото Антон Литвин
  • Голий Путін на золотому унітазі
    Голий Путін на золотому унітазі Фото Антон Литвин
  • Голий Путін на золотому унітазі
    Голий Путін на золотому унітазі Фото Антон Литвин

Володимир Путін і курйози:

  • У 2017 році в Росії створили дивну скульптуру Путіна. Глава держави РФ зображений з тілом ведмедя з опереними крилами, який у лапах тримає осетра. Скульптор-самоучка назвав свою роботу "Розум, сила і душа".
  • Перед виборами 2018 року в Росії замироточила ікона Путіна. В організації, що поклоняється чинному президенту, подію назвали особливим знаком згори.
  • А ось в 2020 році в мережі розлютилися через фрески у храмі з Путіним і Сталіним. Тоді у всесвітню мережу витекли фотографії фресок для храму Міноборони РФ - із зображеннями Володимира Путіна і Йосипа Сталіна.

новини Росії Володимир Путін Олексій Навальний окупація Донбасу
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