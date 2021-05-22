Гора трупів жінок у саду: у Сальвадорі колишній коп виявився серійним вбивцею

Тіла щонайменше восьми осіб знайшли в могилі в саду колишнього поліцейського Уго Ернесто Осоріо Чавеса в Сальвадорі - всі цих людей убили.

За інформацією Reuters, 51-річний Уго Ернесто Осоріо Чавес був затриманий у місті Чалчуапа цього місяця за вбивство 57-річної жінки і її 26-річної доньки. Він зізнався у вбивстві. Але коли бригади судово-медичних експертів обшукали його будинок орієнтовно у 78 км від столиці країни Сан-Сальвадору, вони виявили щонайменше сім ям з тілами, деякі з яких, можливо, були поховані ще два роки тому.

У п'ятницю прокурор Макс Муньос заявив, що з однієї з могил вилучили вісім тіл. Для встановлення особи жертв проведуть тести ДНК.

Як повідомляється, в могилах може бути більше тіл, більшість з них, як вважається, належать жінкам або дівчатам. На ексгумацію всіх тіл може піти місяць.

Поліція вважає, що це відкриття розкриває таємну мережу вбивць, яка діє понад десять років. Ще 10 осіб були звинувачені у вбивстві дев'яти жінок у ймовірно пов'язаних вбивствах, а також у чотирьох інших вбивствах жертв, тіла яких були виявлені в тому ж будинку.

Маурісіо Арріаса, голова Національної поліції Сальвадору, сказав, що Осоріо був відсторонений від служби 15 років тому - після того, як його визнали винним у зґвалтуванні жінки, а також у незаконному сексі з неповнолітньою, злочини, за які він в підсумку був засуджений до п'яти років позбавлення волі.

BBC зазначає, що в Сальвадорі один з найвищих показників вбивств жінок або дівчаток в Латинській Америці за ознакою статі.

Довідка

Сальвадор (офіційна назва - Республіка Сальвадор) - держава в Центральній Америці. Межує з Гондурасом на Сході і півночі і з Гватемалою на заході, на півдні омивається Тихим океаном. Унітарна держава.

Площа — 21 400 км2, населення - орієнтовно 6,5 млн осіб.

Це найменша за площею і найбільш щільнозаселена країна в Центральній Америці, а також єдина держава в цьому регіоні, яка не має виходу до Карибського моря, повідомляє Вікіпедія.

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