Держдеп США звернувся до Мінська з вимогою після затримання Протасевича

Ентоні Блінкен відреагував на затримання Романа Протасевича / Reuters

США вимагають від Білорусі звільнити затриманого колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA Романа Протасевича.

Як йдеться у повідомленні держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон рішуче засуджує вимушене перенаправлення рейсу між двома державами-членами ЄС і подальше зняття з борту і арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську.

"Ми вимагаємо його негайного звільнення", - йдеться в заяві Блінкена.

Держсекретар США зазначив, що цей "шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема і громадян США".

Блінкен уточнив, що незалежні ЗМІ є "найважливішою опорою, що підтримує верховенство права, і є життєво важливим компонентом демократичного суспільства".

Як відреагували у світі на затримання Романа Протасевича

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за ситуацією, а також зажадав провести міжнародне розслідування інциденту.

"Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення екіпажу і всіх пасажирів", - заявив він.

Глава Євроради Шарль Мішель закликав звільнити всіх пасажирів літака

"Дуже стурбовані повідомленнями про вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську. Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити рейс і всіх його пасажирів. Розслідування інциденту Радою ЄС матиме важливе значення", - написав Мішель у Twitter.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки.

"Абсолютно неприйнятно змушувати Ryanair рейс з Афін до Вільнюса приземлитися в Мінську. Всі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити свій шлях до Вільнюса, а їхня безпека повинна бути забезпечена", - написала вона у Twitter.

Також на затримання журналіста негативно відреагували у Франції, Німеччині, Польщі, Греції.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що попросив главу Євроради розширити сьогоднішній порядок денний Ради ЄС, щоби обговорити негайні санкції проти режиму Лукашенка.

"Викрадення цивільного літака - це безпрецедентний акт державного тероризму. Він не може залишитися безкарним", - написав Моравецький у Twitter.

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Затримання Романа Протасевича - про що раніше писав Главред:

3 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст. 342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок).

За жодною з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на термін до 15 років.