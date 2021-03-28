Блінкен оцінив спроби Китаю залякати США санкціями

Ентоні Блінкен відреагував на китайські санкції / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що запроваджені проти американських чиновників санкції з боку Китаю є безпідставними.

"Спроби Пекіна залякати і змусити мовчати тих, хто виступає за права людини й основні свободи, тільки сприяють зростанню міжнародної уваги до тривалого геноциду і злочини проти людства в Сіньцзяні", - сказав Блінкен, його цитує Politico.

Крім того, Блінкен висловив підтримку Канаді, Великобританії та Європі, які запровадили санкції щодо КНР.

Зазначимо, глави МЗС країн Євросоюзу 22 березня погодили внесення чотирьох громадян Китаю й однієї організації до санкційного списку за звинуваченням у порушенні прав людини у зв'язку з переслідуванням "уйгурської мусульманської меншини в Сіньцзяні".

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