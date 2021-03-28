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Блінкен оцінив спроби Китаю залякати США санкціями

28 березня 2021, 10:00

Блікен висловив підтримку Канаді, Великій Британії та Європі, які запровадили санкції щодо Китаю.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен відреагував на китайські санкції / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що запроваджені проти американських чиновників санкції з боку Китаю є безпідставними.

"Спроби Пекіна залякати і змусити мовчати тих, хто виступає за права людини й основні свободи, тільки сприяють зростанню міжнародної уваги до тривалого геноциду і злочини проти людства в Сіньцзяні", - сказав Блінкен, його цитує Politico.

Крім того, Блінкен висловив підтримку Канаді, Великобританії та Європі, які запровадили санкції щодо КНР.

Зазначимо, глави МЗС країн Євросоюзу 22 березня погодили внесення чотирьох громадян Китаю й однієї організації до санкційного списку за звинуваченням у порушенні прав людини у зв'язку з переслідуванням "уйгурської мусульманської меншини в Сіньцзяні".

Санкції Китаю проти США - про що йшлося раніше:

  • Влада Китаю запровадила санкції щодо громадян та організацій зі США й Канади у відповідь на односторонні санкції цих країн через порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.
  • Під санкції потрапили: голова Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін, заступник голови USCIRF Тоні Перкінс, член парламенту Канади Майкл Чонг.
  • Усім цим людям заборонено в'їзд до Китайської Народної Республіки. Крім того, з ними заборонено взаємодіяти будь-яким китайським організаціям.

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