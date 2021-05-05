Держсекретар США розповів, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна

Ентоні Блінкен висловився про зустріч Байдена і Путіна / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна могла б мати практичну цінність для більш стабільних відносин двох країн.

"Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли б говорити безпосередньо, віч-на-віч", - заявив Блінкен в інтерв'ю The Financial Times.

Він зазначив, що у відносинах з Росією США бажають не ескалації, а більшої стабільності.

Водночас, додав Блінкен, це залежить від дій російської сторони.

"Є також області, де вести співпрацю — в наших взаємних інтересах", — заявив держсекретар.

Ентоні Блінкен також нагадав, що Джо Байден раніше дав ясно зрозуміти, що "якщо Росія буде вести безрозсудні, агресивні дії", то США буде відповідати.

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