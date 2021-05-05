Держсекретар США розповів, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна

Ентоні Блінкен висловився про майбутню зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна могла б мати практичну цінність для більш стабільних відносин двох країн.
"Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли б говорити безпосередньо, віч-на-віч", - заявив Блінкен в інтерв'ю The Financial Times.
Він зазначив, що у відносинах з Росією США бажають не ескалації, а більшої стабільності.
Водночас, додав Блінкен, це залежить від дій російської сторони.
"Є також області, де вести співпрацю — в наших взаємних інтересах", — заявив держсекретар.
Ентоні Блінкен також нагадав, що Джо Байден раніше дав ясно зрозуміти, що "якщо Росія буде вести безрозсудні, агресивні дії", то США буде відповідати.
читайте такожБайден зробив заяву про майбутню зустріч з Путіним
Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним 13 квітня. В ході розмови він заявив Путіну про підтримку України, попередив про санкції щодо Росії і запропонував провести зустріч на території нейтральної країни в Європі.
- Через два дні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії. Американські обмеження поширюються на діяльність 6 російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні прийняли рішення про видворення 10 американських дипломатів.
- Пізніше помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна відбутися. За його словами, для реалізації такого заходу мають бути визначені умови.