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Держсекретар США розповів, чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна

5 травня 2021, 00:37
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Ентоні Блінкен висловився про майбутню зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен висловився про зустріч Байдена і Путіна / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна могла б мати практичну цінність для більш стабільних відносин двох країн.

"Я думаю, це було б доцільно, якби обидва президенти могли б говорити безпосередньо, віч-на-віч", - заявив Блінкен в інтерв'ю The Financial Times.

Він зазначив, що у відносинах з Росією США бажають не ескалації, а більшої стабільності.

Водночас, додав Блінкен, це залежить від дій російської сторони.

"Є також області, де вести співпрацю — в наших взаємних інтересах", — заявив держсекретар.

Ентоні Блінкен також нагадав, що Джо Байден раніше дав ясно зрозуміти, що "якщо Росія буде вести безрозсудні, агресивні дії", то США буде відповідати.

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Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним 13 квітня. В ході розмови він заявив Путіну про підтримку України, попередив про санкції щодо Росії і запропонував провести зустріч на території нейтральної країни в Європі.
  • Через два дні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії. Американські обмеження поширюються на діяльність 6 російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні прийняли рішення про видворення 10 американських дипломатів.
  • Пізніше помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна відбутися. За його словами, для реалізації такого заходу мають бути визначені умови.

Володимир Путін Джо Байден Ентоні Блінкен
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