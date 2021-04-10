Держсекретар США знову поїде до Брюсселя через агресію Росії

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує вдруге за останній місяць відвідати Брюссель. Там він планує обговорити пересування російських військ в районі кордону з Україною з офіційними особами НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела. Агентство не уточнює дати запланованого візиту, проте підкреслює, що зустрічі держсекретаря проходитимуть упродовж майже всього тижня.

В цей же час у Брюсселі перебуватиме міністр оборони США Ллойд Остін, у якого заплановані зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зазначимо, Блінкен відвідував Брюссель наприкінці березня після затвердження його на посаді держсекретаря.

9 квітня Ентоні Блінкен провів переговори з міністрами закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і Франції Жан-Івом Ле Дріаном і обговорив з ними загострення на Донбасі. Учасники переговорів підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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