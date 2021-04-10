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Держсекретар США знову поїде до Брюсселя через агресію Росії

10 квітня 2021, 00:50

Ентоні Блінкен проведе зустрічі в рамках НАТО. Сторони планують обговорити пересування російських військ біля українських кордонів.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує вдруге за останній місяць відвідати Брюссель. Там він планує обговорити пересування російських військ в районі кордону з Україною з офіційними особами НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела. Агентство не уточнює дати запланованого візиту, проте підкреслює, що зустрічі держсекретаря проходитимуть упродовж майже всього тижня.

В цей же час у Брюсселі перебуватиме міністр оборони США Ллойд Остін, у якого заплановані зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зазначимо, Блінкен відвідував Брюссель наприкінці березня після затвердження його на посаді держсекретаря.

9 квітня Ентоні Блінкен провів переговори з міністрами закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і Франції Жан-Івом Ле Дріаном і обговорив з ними загострення на Донбасі. Учасники переговорів підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

читайте такожЕксперт пояснив, чому США не кинуть Україну в боротьбі проти РФ і в чому підступЯк повідомляв Главред, раніше в США висловили серйозне занепокоєння через нарощування російських військ поблизу кордону України.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак розповів, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України. Навчання планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму.

Переговори Зеленського і західних лідерів - про що раніше повідомляв Главред:

  • 2 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом.
  • У Білому домі після розмови з Зеленським зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
  • 5 квітня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Глава держави розповів Джонсону про ескалацію на Донбасі та нарощування російських сил біля кордону.
  • Крім того, Зеленський закликав Велику Британію та інші держави Альянсу посилити свою присутність в регіоні та збільшити санкційний тиск на Росію.
  • 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Президент підкреслив важливість питання про можливість отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
новини США Ентоні Блінкен військова агресія РФ
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