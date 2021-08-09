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"Готує бойовиків і перекидає зброю": Лукашенко вибухнув різким звинуваченням на адресу Зеленського

9 серпня 2021, 15:22

Саме у Мінську була зупинена великомасштабна війна на Донбасі, сказав Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що Зеленський змінився і "побіг за Заходом" / Reuters

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що український гарант нібито "готує бойовиків" на своїй території і разом зі "зброєю", мовляв, "закидає" їх до білоруської держави. При цьому він заявив, що великий конфлікт на Донбасі вдалося зупинити саме у Мінську.

Як повідомляє Белта, у понеділок, 9 серпня, невизнаний президент РБ Олександр Лукашенко сказав про те, що він "як з сином розмовляв із Зеленським", а його позиція щодо України була зрозумілою. І якщо у Білорусі розуміють зміну геополітичного вектора, то, мовляв, так звану "підготовку бойовиків" і "перекидання зброї", в якій глава республіки особисто звинувачує Зеленського, там нібито не зрозуміли.

"Ви ж бачили мою позицію щодо України. Я навколо Володимира Володимировича (Путіна) крутився, навколо Порошенка, Зеленського. Як з сином з ним розмовляв (із Зеленським): "Володя, треба це, треба то". Він все сприймав, все розумів , що з ним трапилося? Гаразд, ти там побіг за Заходом, ти їх підтримав, ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України, і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброя йде в основному з території України", - сказав Лукашенко.

Більш того, за його словами, Зеленський нібито "перекидає" до Білорусі не тільки "зброю", але й "вибухівку".

"Він через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш голова КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків і органів влади офіційних в Україні це організовує", - додав білоруський глава держави.

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Крім того, політик стверджує, що Мінськ став не просто посередником у процесі врегулювання військового конфлікту на Донбасі, а надав перемовний майданчик, який дозволив зупинити велику війну на території Донецької та Луганської областей.читайте також"Я і через це переступлю – за мною не заіржавіє": Лукашенко пообіцяв визнати Крим територією РФ

"Ось тоді виникло якесь вікно можливостей, ми стали не якимось посередником, а стали майданчиком для цих мирних пермовин. Тут, у Мінську, була зупинена великомасштабна війна на Донбасі. Так, там пострілюють і з одного, і з іншого боку, як мене інформують, щонайменше щотижня. Але там немає цієї війни, яка була під Дебальцевим і у Донецькому аеропорту, пам'ятаєте цю м'ясорубку? Ось тоді до нас поставилися по-людськи і сказали: так, Білорусь - це те місце, куди треба їхати і шукати мир", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Відносини Білорусі та Росії

Глава РБ Олександр Лукашенко в серпні минулого року на тлі подій, пов'язаних з політичною кризою у Білорусі на тлі невизнаних виборів президента 9 серпня звинувачував лідерів держав Заходу і особисто президента України Володимира Зеленського у тому, що вони нібито фінансують заворушення у республіці. Після цього відносини двох держав помітно зіпсувалися.

Україна збирається впровадити санкції проти режиму Лукашенка. Кабмін схвалив обмеження щодо Білорусі. Рішення буде прийнято на рівні РНБО і набуде чинності після того, як відповідний указ підпише президент Володимир Зеленський.

У списку санкцій - 52 людини, серед них керівники силових структур, а також білоруські політики і чиновники, включаючи сина глави республіки Віктора Лукашенка. Самого Олександра Лукашенка у переліку осіб, діяльність яких потрапляє під обмеження, немає.

Володимир Зеленський Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі
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