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Готується зустріч Путіна, Зеленського, Меркель і Макрона - Пєсков

11 квітня 2021, 14:21
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Спікер Кремля оголосив, що радники лідерів Німеччини, Росії, України та Франції ведуть роботу в інтересах підготовки саміту в нормандському форматі.

Зеленський Макрон Путін Меркель
Пєсков заявив, що готується зустріч Путіна, Меркель, Макрона і Зеленського / Reuters

Політичні радники керівників Німеччини, Росії, України та Франції ведуть роботу в інтересах підготовки саміту в нормандському форматі, заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Він підкреслив, що Москва наполягатиме на тому, що для проведення нового саміту "четвірки" мають бути виконані хоч якісь попередні домовленості.

"Але разом з тим ведеться робота. І робота ведеться за лінією політрадників дуже напружена", - розповів Пєсков в інтерв'ю телеканалу Росія-1, його цитує ТАСС.

Також Пєсков прокоментував переговори Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Володимира Путіна, які відбулися у форматі відеоконференції 30 березня. Він зазначив, що колеги російського президента "багато в чому" розуміють, яка сторона не виконує Мінські домовленості.

"Є певні розбіжності і з нами теж, є побажання до нас, як учасника Мінського процесу, проявляти велику гнучкість. Але загалом є розуміння, що є документ, безальтернативний зараз документ, який треба виконувати", - сказав Пєсков.

Він також повідомив, що Німеччина і Франція загалом розуміють, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, і Україна їм створює головний біль як "анфан террібль".

"Росія не є стороною конфлікту. Росія докладає всі можливі зусилля, щоб допомогти цей конфлікт врегулювати. І ми невтомно продовжуватимемо це роз'яснювати", - сказав представник Кремля.

"Але для них, напевно, Україна є таким ось "анфан террібль" (від французького "жахлива дитина" - ред.), так, ось цим ось страшним немовлям, якого начебто й викинути нікуди не викинеш, але стільки головного болю від нього", - сказав Пєсков.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Згодом пресслужба Кремля повідомила, що Путін заявив, що нібито Україна має виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
  • У пресслужбі уряду Німеччини розповіли, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України. "Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
  • 31 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що троє з чотирьох лідерів країн нормандської четвірки - президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель - згодні з необхідністю проведення нормандського саміту. Однак для цього треба виконати домовленості, досягнуті сторонами в Парижі в грудні 2019 року.

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