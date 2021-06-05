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"Готові в будь-який час": у Білорусі просять діалогу з Україною і скаржаться на Київ

5 червня 2021, 21:20

Київ ігнорує всі спроби Мінська домовитися з Україною, сказав Роман Головченко.

Україна, Білорусь
У Білорусі закликають Україну до відновлення співпраці / УНІАН

Білорусь прагне до перемовин з офіційним Києвом і чекає на позитивне рішення від України. Раніше сторонам вдавалося домовлятися щодо низки питань, проте наразі українська сторона фактично не хоче вести діалог з Мінськом. Про це заявив глава білоруського уряду Роман Головченко.

У ефірі Білорусь 1 він розповів про те, що Мінськ готовий до перемовин з Києвом у будь-який час. І наразі Україна повинна відповісти на ініціативу Білорусі.

"Ми в будь-який час готові сісти за стіл перемовин з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч наразі на українській території", - сказав Головченко.

При цьому він додав, що в нещодавньому минулому білоруській владі вдавалося домовлятися з Україною. Однак з певного моменту у Києві відмовляються говорити з Мінськом.читайте такожДефіцит бензину і війна: чим загрожують сварки України та Білорусі

"У нас іноді траплялися тертя, але ми знімали питання, йшли на взаємні поступки і продовжували далі торгувати. На жаль, наразі всі наші спроби вийти на контакт з колегами, задіяти наявні механізми не були сприйняті", - підкреслив Роман Головченко.

Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини зіпсувалися наприкінці серпня 2020 року після того, як Лукашенко припустився низки непідтверджених звинувачень на адресу України. Зокрема, глава республіки заявляв, що Київ нібито фінансує білоруську опозицію.

Тоді офіційний Київ назвав звинувачення Лукашенка необґрунтованими і оголосив про перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Україна з 5 листопада - з моменту закінчення попередньої президентської каденції Олександра Лукашенка - не визнає його президентом Білорусі. Вибори, які були 9 серпня, Київ вважає такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з літаком Ryanair у Мінську Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

У Слузі народу нагадали, що Україна засуджує події, пов'язані з політичною кризою у Білорусі, і попередили Мінськ про серйозні санкції у разі запуску компанією Белавіа авіаперельотів до окупованого Криму.

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