"Важко говорити": дружина Навального поскаржилася на поганий стан чоловіка

Лікаря до російського опозиціонера як і раніше не пускають, стверджує Юлія Навальна.
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії у Володимирській області РФ, не здоровий: він дуже сильно схуд і йому важко говорити.
Як повідомила його дружина Юлія Навальна у себе в Instagram, під час побачення її чоловікові "важко говорити насилу, і час від часу він клав трубку і лягав на стіл, щоб перепочити".
За її словами, при зрості 190 сантиметрів Навальний зараз важить всього лише 76 кг.
"Лікаря до нього так і не пускають. А це ж абсолютно законна вимога будь-якої людини – отримати право на відвідування лікаря", – поскаржилася Юлія Навальна.
Олексій Навальний: новини
- Симоновський районний суд Москви 2 лютого прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Західні країни заступилися за політика, вимагали звільнити його, а потім запровадили санкції проти Росії.
- У Навального виявили дві хребетні грижі. Хірург-онколог, професор В'ячеслав Єгоров попередив, що у політика можуть віднятися кінцівки.
Автор: Діана Бєловодська