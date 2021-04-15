"Важко говорити": дружина Навального поскаржилася на поганий стан чоловіка

Дружина опозиціонера розповіла, як себе почуває Олексій Навальний / прес-служба Мосміськсуду

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії у Володимирській області РФ, не здоровий: він дуже сильно схуд і йому важко говорити.

Як повідомила його дружина Юлія Навальна у себе в Instagram, під час побачення її чоловікові "важко говорити насилу, і час від часу він клав трубку і лягав на стіл, щоб перепочити".

За її словами, при зрості 190 сантиметрів Навальний зараз важить всього лише 76 кг.

"Лікаря до нього так і не пускають. А це ж абсолютно законна вимога будь-якої людини – отримати право на відвідування лікаря", – поскаржилася Юлія Навальна.

Олексій Навальний: новини