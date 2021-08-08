Греція у вогні: люди рятуються на поромах і бачать, як полум'я пожирає їхні будинки

Греція палає вогнем / ТСН

У Греції не вщухають страшні масштабні пожежі, які знищують не тільки ліси, а й будинки людей. Вогонь сильно наблизився до столиці країни - Афін. Евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли дотла. Загинуло двоє людей.

"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхніми будинками", - написано під відео очевидців трагедії.

На кадрах - люди знаходяться на поромі. Все навколо охоплено вогнем, тому безпечно тільки на воді. Люди спостерігають за тим, як палають їх житла.

Рятувальники стверджують, що станом на неділю, 8 серпня, найвищий ступінь небезпеки загоряння в регіоні Центральної Греції (острови Евія, Фіотіда, Беотія); регіоні Аттика; регіоні Крит (Іракліон, Лассіті) ; Північно-Егейському регіоні (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія); Південно-Егейському регіоні (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос).

Нагадаємо, за останню добу в країні зафіксували понад 400 загорянь. Полум'я стрімко поширюється по країні. В результаті вогню 20 людей отримали поранення.