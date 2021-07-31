Греція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж

Лісові пожежі в Греції захоплюють на населені пункти / Reuters

У Греції протягом останнього часу спостерігається надзвичайно спекотна погода, котра, ймовірно, провокує займання у лісах. Тільки за останню добу там спалахнули 46 лісових пожеж. На щастя, більшість з них вдалося загасити на початку загоряння.

Як пише Kathimerini, до боротьби з лісовими пожежами було залучено понад 730 пожежників, 300 машин, три вертольоти та чотири літаки.

Пожежа в районі Актіо, поблизу Амвракікскої затоки, була настільки сильною, що жителів населеного пункту Драймос довелося евакуювати.

Після обіду 31 липня стало відомо про новий спалах в районі Ахаї поблизу Зірії. Минулого понеділка там вже гасили лісову пожежу. Жителів прилеглих населених пунктів попередили про можливу евакуацію. Також раніше у селищі Галини провели евакуацію. Зараз вогонь рухається в бік міста Діонісос і вже загрожує північним передмістям столиці країни - Афінам.

На даний момент спецслужби встановлюють причини пожеж. А тим часом влада країни застерігає громадськість від непотрібної роботи і просить утриматися від подорожей через сильну спеку.

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Зазначимо, температура в Афінах досягла 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, лісові пожежі в Туреччині вже охопили курортний Мармарис. Паніки серед влади і керівництва готелів поки немає. Однак туристи, задля уникнення непередбачених ситуацій, йдуть ночувати на пляжі.

Відпочивальники страждають від їдкого диму і стверджують, що вогонь наближається до готелів. Над містом невпинно літають вертольоти, які скидаючи воду з неба, намагаються загасити вогонь.

Також раніше Главред писав, що російська Якутія палає вогнем. На території зафіксовано понад 200 осередків пожеж, які захопили півтора мільйона гектарів лісів.

Ліквідувати природний вогонь намагаються дві тисячі рятувальників, проте пожежі поширюються з високою швидкістю все далі і далі. Вогонь вже видно з космосу. Експерти стверджують, що вогонь може перейти через річку.