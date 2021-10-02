Чи загрожують світу космічні війни: офіцер НАТО оцінив ризики

Щоби вести космічні війни, потрібно навчити безпілотники відрізняти своїх від чужих / Defense Express

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що космічні війни поки що неможливі, оскільки головні сили – "це чоботи на землі".

"Після того як ми пішли з Афганістану і там загинули наші морські піхотинці, Байден обіцяв помститися терористам. Наш безпілотник впродовж 8 годин спостерігав за білою Тойотою. Вдаривши по ній, вбили цивільних, вбили сімох дітей. До речі, ці цивільні працювали з нами, коли ми там були", - розповів Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Військовий у відставці пояснив, що помилка сталася, тому що не було нікого на землі.

"Ніхто не міг підтвердити. А вбити терориста треба. Тому не думаю, що ми вже досить розвинули свої високі технології, що можемо починати космічні війни, як у кіно. Навіть безпілотники не можуть чітко працювати без очей, без чобіт на землі", - резюмував Гаррі Табах.

читайте такожОфіцер НАТО пояснив, чому США "драпанули" з АфганістануЯк повідомляв Главред, раніше капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах заявив, що якщо США почнуть війну з Китаєм або з Росією, це призведе до армагеддону. За його словами, світ буде знищено.