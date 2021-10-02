УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Чи загрожують світу космічні війни: офіцер НАТО оцінив ризики

2 жовтня 2021, 04:41

США не доростуть до космічних воєн, поки безпілотники не навчаться відрізняти своїх від чужих, вважає Гаррі Табах.

безпілотник
Щоби вести космічні війни, потрібно навчити безпілотники відрізняти своїх від чужих / Defense Express

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що космічні війни поки що неможливі, оскільки головні сили – "це чоботи на землі".

"Після того як ми пішли з Афганістану і там загинули наші морські піхотинці, Байден обіцяв помститися терористам. Наш безпілотник впродовж 8 годин спостерігав за білою Тойотою. Вдаривши по ній, вбили цивільних, вбили сімох дітей. До речі, ці цивільні працювали з нами, коли ми там були", - розповів Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Військовий у відставці пояснив, що помилка сталася, тому що не було нікого на землі.

"Ніхто не міг підтвердити. А вбити терориста треба. Тому не думаю, що ми вже досить розвинули свої високі технології, що можемо починати космічні війни, як у кіно. Навіть безпілотники не можуть чітко працювати без очей, без чобіт на землі", - резюмував Гаррі Табах.

читайте такожОфіцер НАТО пояснив, чому США "драпанули" з АфганістануЯк повідомляв Главред, раніше капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах заявив, що якщо США почнуть війну з Китаєм або з Росією, це призведе до армагеддону. За його словами, світ буде знищено.

viber
війна новини США безпілотник Гаррі Табах
Зараз ви переглядаєте новину «Чи загрожують світу космічні війни: офіцер НАТО оцінив ризики». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" підігріла чутки про роман з головним героємЗірка серіалу "Моя улюблена Страшко" підігріла чутки про роман з головним героєм Гопники вбивали копа під сміх і улюлюкання: опубліковано відео смертельної екзекуції в ЧерніговіГопники вбивали копа під сміх і улюлюкання: опубліковано відео смертельної екзекуції в Чернігові В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021 Вадим Арістов: Пандемія COVID-19 триватиме ще роки три, але після неї буде новаВадим Арістов: Пандемія COVID-19 триватиме ще роки три, але після неї буде нова Незручний Разумков: чому Слуга народу ініціювала відставку спікера РадиНезручний Разумков: чому Слуга народу ініціювала відставку спікера Ради

Останні новини

21:00

У 2022 році може знадобитися нова вакцина від COVID-19 - глава BioNTech

20:41

На Сумщині по дорозі на суд несподівано помер чоловік, який вбив свого 3-річного сина – ЗМІ Відео

20:38

У родині співачки Аліни Гросу сталося горе Відео

20:26

Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено Відео

20:08

Астролог розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

Реклама
19:48

"Будиночок на березі моря": Лобода поїхала жити до Європи, залишивши свою 10-річну дочку в Москві

19:47

Очищення морозом Погляд

19:22

Надя Дорофєєва шокувала зміною іміджу: як тепер виглядає артистка Відео

19:02

Такого не знімуть у Форсажі: у Дніпрі автоугонщик ховався від поліції в туалеті Відео

18:52

В Італії впав літак з пасажирами, всі загинули Фото Відео

18:12

У Держдепі США вимагають жорстких заходів щодо Північного потоку-2 Відео

18:10

"Немає нічого в житті сильнішого, ніж дати життя": 48-річна Руслана натякнула, що скоро стане мамою Відео

17:47

Зранку знайшов мертвою: на Закарпатті вітчим побив свою 10-річну прийомну доньку

17:30

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеності Фото

17:24

У Бангладеш за загадкових обставин загинули українські моряки Відео

16:51

Ситуація загострюється: інфекціоніст попередив про серйозний сплеск коронавірусу в Україні Відео

16:45

На українців очікує "крижаний" тиждень: синоптики назвали нові дати серйозних заморозків Відео

16:25

Найсмачніший і швидкий рецепт хачапурі: готувати всього 15 хвилин Відео

16:22

"Всі важкі, всі на кисні": у Харкові COVID-лікарня заповнилася за один день Відео

15:55

Гопники вбивали копа під сміх і улюлюкання: опубліковано відео смертельної екзекуції в Чернігові Відео

Реклама
15:35

Дивом вижив: на Дніпропетровщині дитина випала з 4-го поверху недобудови

15:33

"90% українців помре через забиті реанімації": інфекціоніст розповів, чому не можна знімати маски Відео

15:27

Партія Саакашвілі програє "референдум": у Грузії оголосили результати виборів Відео

15:00

Гороскоп на 4 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада або несподівані зміни Відео

14:58

Шевченко може очолити клуб з Великобританії: сенсаційний варіант продовження кар'єри

14:37

В Україні під загрозою доставлення посилок з AliExpress і Amazon: в чому причина Відео

14:18

"Нуль, навіть не один бал": Зеленський заявив, що до його президентства РНБО був "кладовищем" Відео

14:12

В Україні п'ять областей за крок від потрапляння до "помаранчевої" зони карантину Відео

13:37

Хвиля банкрутств, безробіття і зростання цін: в Україні дали сумний прогноз через подорожчання газу Відео

13:30

"Ще нічого не вирішив": Зеленський висловився про плани на другий президентський термін

12:42

"Мільйон запитань" до Разумкова: Зеленський оцінив кандидатуру нового спікера Відео

12:41

Зеленський заявив, що оточення Путіна всіляко перешкоджає їх зустрічі віч-на-віч Відео

12:01

Комаровський "розніс" противірусні препарати: при ГРВІ доведена ефективність не всіх ліків Відео

11:50

Затримання в Грузії: Зеленський пообіцяв допомогти повернути Саакашвілі в Україну Відео

11:30

Інфекціоніст розповів, чому коронавірус міг "втекти" з лабораторії в Китаї Відео

11:23

Україну накриють сильні заморозки: де і коли чекати різкого похолодання Відео

10:30

"Немає часу розраховувати на прийняття в ЄС": Зеленський похвалився "нахабною" політикою України Відео

10:09

Зірка серіалу Пес потрапив у ДТП у Києві

09:43

"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег

09:34

В Україні різко підскочила вартість газу: опубліковані нові ціни Відео

Реклама
09:24

Зав'язалася сварка в супермаркеті: у Чернігові по-звірячому побили двох правоохоронців, один з них помер

09:05

Коли Хеллоуїн 2021: дата, традиції свята, як себе розважити напередодні Дня всіх святих

08:58

Ясько розповіла про знайомство з сім'єю Саакашвілі і його розлучення з дружиною Відео

08:50

Гороскоп на 3 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: серйозні збитки або порожні обіцянки Відео

08:32

"Нагороди" за зашквари та Арахамія за барабанами: з'їзд "слуг" закінчився грандіозною вечіркою Відео

08:16

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 7967 осіб, госпіталізацій 3300 Відео

07:57

Євросоюз може створити в Україні військову навчальну місію - ЗМІ

07:45

Чому в Україні так багато антивакцинаторів Погляд

07:35

Бойовики на Донбасі почали активно озброюватися: стягнули "Гради" і танки

07:20

День вчителя в Україні в 2021 році: привітання і картинки до свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти