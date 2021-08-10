Губернатор штату Нью-Йорк йде у відставку після гучного скандалу

Губернатор залишає свій пост

Сьогодні губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомив про те, що йде у відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях, пише Associated Press у вівторок, 10 серпня.

Рішення Ендрю Куомо набуде чинності через два тижні. Він назвав це оптимальним виходом з ситуації, котра склалася.

63-річний представник Демократичної партії запевнив, що ніколи навмисно не виявляв неповагу до жінок. Однак, за його словами, зусилля відбити цю "політично мотивовану атаку", призведе до того, що його штат лихоманитиме ще кілька місяців. Він не вважає, що він має право створювати таку ситуацію.

"Найкраще, що я можу зараз зробити, це піти у відставку і дати можливість адміністрації управляти", – сказав Куомо в своєму сьогоднішньому відеозверненні до американців.

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Очікується, що Куомо змінить 62-річна віце-губернатор Кейті Хочул, колишня конгресмен-демократ. Вона стане 57-м губернатором Нью-Йорку і першою жінкою на чолі штату.

Сексуальний скандал за участю губернатора Нью-Йорка:

В США губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо звинуватили в сексуальних домаганнях, повідомляє New York Times.

Його колишня помічниця, 25-річна Шарлотта Беннет заявила про сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора в 2020 році. За її словами, губернатор неодноразово ставив їй питання про особисте життя.