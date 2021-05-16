ХАМАС бомбить Ізраїль рекордною кількістю ракет

Обстріли Ізраїлю з Сектора Газа / Фото Reuters

Із Сектора Газа за дні загострення конфлікту було випущено по Ізраїлю 2900 ракет.

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, люди піддаються нападу, але їх продовжать захищати.

"Це збитки, завдані ізраїльському дому всього однієї з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", - підкреслюється в повідомленні.

Глава ізраїльського армійського управління тилу генерал Урі Гордін заявив, що десять людей загинули з 10 травня через ракетні обстріли з Сектора Газа.

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"З 10 травня в результаті ракетних ударів з сектора Газа в Ізраїлі 10 осіб вбито, близько 50 отримали важкі поранення, постраждали сотні", — розповів він.

Варто відзначити, що Папа Римський Франциск закликав до спокою на землях Ізраїлю і Секторі Газа, де протягом останніх п'яти днів боїв загинули десятки людей і сотні поранених.

За його словами, ескалація насильства загрожує перерости "в спіраль смерті і руйнування".

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