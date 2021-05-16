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ХАМАС бомбить Ізраїль рекордною кількістю ракет

16 травня 2021, 18:41
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З Гази по Ізраїлю випустили вже 2900 ракет, одна з них потрапила в квартиру.

Ізраїль
Обстріли Ізраїлю з Сектора Газа / Фото Reuters

Із Сектора Газа за дні загострення конфлікту було випущено по Ізраїлю 2900 ракет.

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, люди піддаються нападу, але їх продовжать захищати.

"Це збитки, завдані ізраїльському дому всього однієї з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", - підкреслюється в повідомленні.

Глава ізраїльського армійського управління тилу генерал Урі Гордін заявив, що десять людей загинули з 10 травня через ракетні обстріли з Сектора Газа.

читайте такожІзраїль потужним ударом знищив у Секторі Газа " вежу преси"

"З 10 травня в результаті ракетних ударів з сектора Газа в Ізраїлі 10 осіб вбито, близько 50 отримали важкі поранення, постраждали сотні", — розповів він.

Варто відзначити, що Папа Римський Франциск закликав до спокою на землях Ізраїлю і Секторі Газа, де протягом останніх п'яти днів боїв загинули десятки людей і сотні поранених.

За його словами, ескалація насильства загрожує перерости "в спіраль смерті і руйнування".

Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше повідомляв Главред:

  • З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
  • Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
  • Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
  • ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
  • Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.

Ізраїль сектор Газа ХАМАС
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