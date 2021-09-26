"Хохли вболівали за Джошуа, у бандерівців підгорає": у РФ зганьбилися після тріумфу Усика

Ентоні Джошуа та Олександр Усик / Reuters

У Росії публікують образливі коментарі на адресу українців після перемоги Олександра Усика у бою проти британця Ентоні Джошуа.

Російське спортивне видання sport-express вийшло з повідомленням під заголовком "Хохли вболівали за Джошуа, а українці і росіяни за Усика".

У ньому наводяться неадекватні оцінки російських уболівальників результату боксерського поєдинку Усик-Джошуа.

Зазначимо, що повідомлення рясніє російськими пропагандистськими штампами про "хохлів" і "бандерівців".

"Там у них хохли вболівали за" світлоликого" Джошуа, а українці і росіяни за Усика. І так, до перемоги вже один з представників землі обітованої встиг примазатися";

"Було вже про те, що у складі Усика тільки два українці?";

"Це було чудово! Саня справжній українець. А у бандерівців зараз підгорає, сьогодні дивився новинні стрічки-бандерлоги топили за нагличанина, проти українця".

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Нагадаємо, раніше Олександр Усик у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа.

Усик відібрав у Джошуа пояси WBA, IBF, WBO і IBO.