"Холодна війна": Німеччина висунула Росії жорсткі звинувачення

Німеччина висунула Росії звинувачення / abnews

Глава Федерального відомства із захисту конституції ФРН (служба контррозвідки) Томас Хальденванг заявив, що активність російської розвідки в Німеччині значно підвищилася. За його словами, вона досягла рівня часів холодної війни, пише Welt am Sonntag.

"Досягнутий за цей час рівень був знайомий нам досі лише з часів холодної війни", - зазначив Хальденванг.

Глава служби контррозвідки ФРН підкреслив, що російські агенти намагаються "встановити контакт в середовищі осіб, які приймають політичні рішення" в Німеччині.

Нагадаємо, що в квітні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило про те, що КИЇВ звернувся до Берліну з проханням надати українській державі озброєння для захисту Чорноморського узбережжя. У Німеччині думки з цього питання розділилися: глава МЗС Хайко Маас виступив проти, тоді як міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і голова комітету із зовнішньої політики Бундестагу Бундестагу Норберт Реттген не виключили такої можливості.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас пізніше заявив, що збройний конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований виключно політичним шляхом, а поставки зброї не посприяють вирішенню проблеми.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник піддав критиці позицію офіційного Берліна з питання поставок оборонного озброєння Києву і заявив, що українська держава має право на самозахист.