"Хороша зустріч": Путін сказав, що Росія та США домовилися повернути послів

Володимир Путін поділився, про що домовилися російська та американська сторони / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що зустріч з главою США Джо Байденом у швейцарському місті Женева пройшла добре, і під час саміту не було ніякої ворожості.

РФ та штати домовилися повернути послів, розповів російський лідер під час пресконференція.

За словами Путіна, російська та американська сторони обговорювали стратегічну стабільність, торговельні відносини, регіональну безпеку й кібербезпеку.

Глава Росії стверджував, що його країна та штати налаштовані шукати розв'язання проблем.

"...Байден – людина дуже досвідчена, конструктивний лідер, не з усіма лідерами так детально йде розмова", – заявив президент.

На сайті Кремля з'явилася нібито спільна заява Путіна та Байдена щодо стратегічної стабільності.

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читайте такожCNN дізнався, чому Байден і Путін не виступлять разом після зустрічіНагадаємо, Володимир Путін і Джо Байден 16 червня вперше зустрілися як президенти Росії та США. Саміт ініціював президент США.

Зустріч Путіна та Байдена пройшла на віллі Ла-Гранж. Спочатку саміт проходив у вузькому колі, а потім – у ширшому форматі.

Нагадаємо, відносини США і Росії загострилися після того, як РФ у 2014 році пішла на агресію проти України. Штати покарали Росію обмежувальними заходами, а пізніше їх продовжували й розширювали. США також звинувачували РФ у кібератаках і у втручанні в президентські вибори у 2016 році.

У середині квітня 2021 року Джо Байден запровадив проти Росії нові санкції, зокрема, Штати вирішили вислати з Вашингтона десять представників російської дипломатичної місії. Пізніше РФ "порадила" послу США в Росії Джону Саллівану повернутися додому.

Довідка. У 2011 році Джо Байден приїжджав до Москви як віцепрезидент США і зустрічався з Володимиром Путіним. Путін у 2011-му обіймав посаду голови російського уряду.