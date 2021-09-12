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"Хочете жити безпечно - приїжджайте": Лукашенко вибухнув різким ультиматумом на адресу Заходу

12 вересня 2021, 19:49

Міграційна криза - це проблема Заходу, а не Білорусі, сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко
Лукашенко заявив, що Білорусь "не стане на коліна" перед Заходом / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не має наміру відновлювати роботу із Заходом через санкції щодо Мінська. Причому держава не збирається вирішувати питання з міграційною кризою. Лукашенко готовий вести перемовини тільки в умовах зняття обмежень.

"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, зустрічатимемося, обговорюватимемо ці питання. Але допоки не будуть зняті ці безмозкі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними ніхто не розмовлятиме, на коліна ми не станемо", - цитує політика Белта.

Крім того, він також сказав, що санкції щодо Білорусі позбавлені сенсу, тому зо Мінськ, мовляв, не цікавить питання нових обмежень проти держави.

читайте такожРосія поглинає Білорусь: Лукашенко заявив про "прорив" щодо Союзної держави з Москвою"Хочете допомоги - поводьтеся гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми", - сказав Лукашенко, підкресливши, що міграційна криза є проблемою Заходу, а не білоруської держави.

Міграційна криза у Європі

Країни Балтії – Естонія, Латвія і Литва – а також Польща наприкінці серпня виступили зі звинуваченнями на адресу Білорусі у використанні нелегальної міграції в якості зброї в гібридній війні проти Євросоюзу. Лідери урядів вищевказаних країн закликали ООН вжити заходів щодо білоруської влади, яка, на їхню думку, заохочує нелегальну міграцію.

У Литві вирішили побудувати стіну на кордоні з Білоруссю унаслідок напливу нелегальних мігрантів. Щоб стримати потік біженців, Вільнюс посилив присутність військ на рубежах з республікою. Держава розглядає проблему міграції як гібридну агресію з боку Мінська.

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Євросоюз Олександр Лукашенко новини Білорусі
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