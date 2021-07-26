"Досить клеїти дурня - повертайтеся до Росії": віцеспікер Держдуми образив Україну

Толстой назвав українців "росіянами" і відкинув незалежність України / Фото: УНІАН

Заступник голови Держдуми Росії Петро Толстой виступив із заявою, під час якої закликав Україну "припинити клеїти дурня з незалежністю" і нібито "повернутися" до складу Росії. При цьому він сказав, що українська держава нібито не цікавить Захід, а українці, мовляв, можуть тільки "просити подачки і годувати салом іноземних солдатів".

"Україна ж як мавпа з гранатою - то туди, то сюди (метається). Нарощує зовнішньополітичну суб'єктність. Вам треба повернутися додому - до Росії. Досить валяти дурня - зображати з себе незалежних. Зупиніться вже!"- розповів Толстой у ефірі програми 60 хвилин, фрагмент якої опублікував український журналіст, учасник ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський.

читайте також"Возили полем як л**но": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу УкраїниТакож російський політик додав, що українці, мовляв, можуть тільки "просити подачки і годувати салом іноземних солдатів".

Крім того, віцеспікер Держдуми звинуватив Штати у "втечі з Грузії" у 2008 році і сказав, що Вашингтон, мовляв, в будь-який момент може "кинути" Україну. Він закликав українську державу "повернутися додому".

"На німчуру не треба сподіватися, не треба сподіватися на "співчуваючих" вам поляків, не треба сподіватися на всіх систематично історично зрадивших прибалтів. Вам не треба на них сподіватися. Ви - росіяни. Повертайтеся додому", - підкреслив Петро Толстой.

Реклама

Війна Росії та України

Президент РФ Володимир Путін у відповідь на заклик глави української держави Володимира Зеленського провести зустріч на рівні лідерів країн закликав владу України прочитати його статтю "про історичну єдність росіян і українців". На думку Путіна, публікацію нібито має прочитати "все політичне керівництво".

Заступник голови АП РФ, учасник перемовин щодо Донбасу в нормандському форматі Дмитро Козак пригрозив Україні посиленням агресії на сході країни у тому випадку, якщо Київ нібито піде на військову операцію зі звільнення ОРДЛО.

Представник Донецька в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш розповів, що на засіданні гуманітарної групи стався скандал. Модераторка ОБСЄ назвала Росію стороною конфлікту, у той час, коли представники росіян і бойовиків "ЛДНР" з цим не погодилися.

Український дипломат, колишній посол України у США Олег Шамшур зробив прогноз, згідно з яким нормандський формат може припинити існування. Перемовини зайшли в глухий кут через позицію Росії.