Ілон Маск зізнався, що страждає на небезпечне захворювання

У вітальному слові бізнесмен пожартував, що часто пише у своєму Twitter неоднозначні речі.
Ілон Маск, засновник компаній Tesla та SpaceX, повідомив про те, що страждає на небезпечний синдром Аспергера.
"Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні - історичний, адже я стану першим ведучим SNL із синдромом Аспергера. Принаймні першим, хто у цьому зізнався", — сказав Маск в ефірі сатиричної передачі Saturday Night Live, де виступив у ролі ведучого.
У вітальному слові бізнесмен також пожартував, що часто пише у своєму Twitter неоднозначні речі.
"Але так вже працює мій мозок", - зазначив він.
"Я перевинайшов електроавтомобілі і відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви правда думали, що я при цьому буду звичайним спокійним хлопцем?" ,- зазначив Маск.
Синдром Аспергера - психічний розлад, який характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні, сприйнятті навколишнього світу і стереотипним, повторюваним комплексом інтересів і занять.
Випробування десятого прототипу корабля Starship - про що раніше писав Главред:
- 3 березня прототип корабля Starship успішно вилетів зі стартового майданчика. Політ пройшов плавно. На четвертій хвилині корабель почав зниження в горизонтальному положенні. Наприкінці випробування корабель успішно сів.
- Успішну посадку SpaceX змогла зробити лише з третьої спроби. До цього два кораблі розбилися.
- Після посадки Starship загорівся. Через кілька хвилин корабель вибухнув.
- Пізніше Маск прокоментував запуск десятого прототипу корабля Starship для польоту на Марс. Зокрема, він акцентував увагу на вдалій посадці, але ніяк не відреагував на вибух корабля в кінці випробування.