Ілон Маск зізнався, що страждає на небезпечне захворювання

Маск зізнався , що страждає від небезпечного захворювання / Reuters

Ілон Маск, засновник компаній Tesla та SpaceX, повідомив про те, що страждає на небезпечний синдром Аспергера.

"Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні - історичний, адже я стану першим ведучим SNL із синдромом Аспергера. Принаймні першим, хто у цьому зізнався", — сказав Маск в ефірі сатиричної передачі Saturday Night Live, де виступив у ролі ведучого.

У вітальному слові бізнесмен також пожартував, що часто пише у своєму Twitter неоднозначні речі.

"Але так вже працює мій мозок", - зазначив він.

"Я перевинайшов електроавтомобілі і відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви правда думали, що я при цьому буду звичайним спокійним хлопцем?" ,- зазначив Маск.

Синдром Аспергера - психічний розлад, який характеризується вираженими труднощами в соціальному спілкуванні, сприйнятті навколишнього світу і стереотипним, повторюваним комплексом інтересів і занять.

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