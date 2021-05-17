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Шукав секс на стороні: ЗМІ дізналися про амурні зв'язки мільярдера-бабія Білла Гейтса

17 травня 2021, 09:54

Одна з інженерів Microsoft повідомила, що у неї та Гейтса протягом багатьох років були сексуальні стосунки. Але це тільки епізод з бурхливого життя багатія.

Білл Гейтс і його дружина Мелінда
Білл Гейтс крутив службовий роман під час шлюбу з Меліндою / Reuters

Найбагатша людина світу, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, який розлучився зі своєю дружиною Меліндою після 27 років шлюбу, крутив роман зі співробітницею Microsoft. Крім того, мільярдер активно шукав амурних зв'язків на стороні.

У 2019 році правлінню компанії стало відомо, що одна з інженерів Microsoft написала лист, в якому стверджувалося, що у неї та Гейтса протягом багатьох років були сексуальні відносини. Жінка просила передати її лист дружині Білла Мелінді, повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal.

У зв'язку з цим було розпочато внутрішнє розслідування. Члени ради директорів найняли юридичну фірму, що розбиралася у цьому питанні. А у 2020 році Гейтс під тиском колег покинув раду директорів Microsoft, залишивши за собою лише посаду радника голови правління.

Прессекретар Гейтса підтвердив, що роман дійсно мав місце майже 20 років тому, після чого коханці мирно розійшлися. Однак заперечує те, що роман мав відношення до рішення Білла покинути раду директорів.

Активний пошук сексу на стороні

Білл Гейтс активно шукав амурних зв'язків на стороні в той час, коли був офіційно одруженим. Він робив пікантні пропозиції кільком жінкам, які працювали в Microsoft і його благодійному фонді, повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

Зокрема, наводиться один епізод, коли Білл Гейтс у 2006 році запропонував одній зі співробітниць Microsoft повечеряти з ним у розкішному ресторані.

"Якщо вам некомфортно, удайте, що цього (пропозиції - ред.) ніколи не було", - написав Білл Гейтс в електронному листі дамі, яка йому сподобалася.

Інший подібний випадок нібито стався зі співробітницею благодійного фонду Гейтса.

За її словами, на коктейльній вечірці Гейтс, знизивши голос до шепоту, сказав їй: "Я хочу бачити тебе. Ти повечеряєш зі мною?".

Шість осіб з-поміж нинішніх і колишніх співробітників Microsoft, благодійного фонду і фірми, що управляє майном Гейтса, заявили, що ці та інші подібні інциденти створювали некомфортне робоче середовище.

Однак, за словами деяких співробітників, поведінка Білла Гейтса не була загрозливою, він не чинив на жінок тиску і не висував їм ніяких ультиматумів.

Що після розлучення отримала Мелінда Гейтс

Холдингова компанія Cascade Investment, що керує інвестиціями Білла Гейтса, передала колишній дружині мільярдера Мелінді акції компанії вартістю $851 млн, пише Bloomberg з посиланням на звітність, направлену комісії з цінних паперів і бірж США.

Колишній дружині засновника Microsoft також перейшли також майже 2,25 млн акцій компанії John Deere, яка випускає сільськогосподарську, будівельну та лісозаготівельну техніку. Таким чином, загальна вартість всіх цінних паперів, які Мелінда Гейтс отримала від свого колишнього чоловіка, перевищила $3 млрд.

Розлучення Білла Гейтса – про що йшлося раніше:

  • 4 травня стало відомо, що легендарний американський комерсант, засновник корпорації Microsoft і громадський діяч Білл Гейтс розлучається з дружиною Меліндою після 27 років, проведених у шлюбі.
  • Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення, заявивши, що "ми більше не віримо, що зможемо рости разом як пара".
  • "Після довгих роздумів і великої роботи над нашими відносинами ми ухвалили рішення розірвати наш шлюб", - написала пара в твіттері.
  • Вони познайомилися наприкінці 1980-х, коли Мелінда приєдналася до фірми Білла Microsoft. Вони одружилися на Гаваях у 1994 році. У них є троє дітей.

Білл Гейтс
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