Іспанський єпископ кинув сан заради письменниці еротичних романів з сатанічними мотивами

Хав'єр новел і його обраниця / скріншот

Небачений випадок в Іспанії трапився з єпископом Хав'єром Новеллом. Служитель церкви був наймолодшим володарем сану в історії Іспанії, однак це його на "посту" не втримало. Він зрікся свого сану через любов до жінки.

Однак не простий. 39-річна обраниця новела пише еротичні романи за сатанічними мотивами. Також вона вже була заміжня і виховує двох дітей, йдеться в сюжеті ТСН.

52-річний Хав'єр Новелл підтримував екзорцизм і виступав проти абортів і одностатевих шлюбів. Свій сан він отримав 12 років тому.

Суспільство шоковане його рішенням. Крім того, цей випадок вже підняв на ноги Ватикан, а в країні і зовсім назріває скандал. Ситуацією стурбований і Папа Римський.

У єпископаті, яким керував чоловік, підозрюють, що за цим рішенням стоять "диявольські підступи".

Нагадаємо, минулого року у Ватикані змінили рішення щодо коментаря Папи Франциска про гомосексуальні союзи, які були показані в документальному фільмі про Понтифіка Francesco.

У католицькій церкві підкреслили, що слова були вирвані з контексту і не вказували на зміну церковної доктрини щодо одностатевих шлюбів.