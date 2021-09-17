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Історичні кадри: SpaceX Маска опублікувала перші фото цивільного екіпажу в космосі

17 вересня 2021, 18:33

Екіпаж здоровий та щасливий, зазначили у компанії.

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Члени цивільної місії в космос в капсулі над землею / Фото SpaceX

Екіпаж історичної місії Inspiration4 знаходиться в космосі вже понад добу. У компанії Ілона Маска SpaceX, завдяки якій була організована ця місія, вже показали перші фото команди і повідомили, що стан кожного члена екіпажу відмінний і всі відчувають себе добре.

"Екіпаж провів неймовірний перший день у космосі! Вони зробили 15 оборотів навколо Землі з моменту зльоту", – написали на сторінці Inspiration4 в Twitter. На фото туристи милуються видами з оглядового майданчика космічного корабля.

Наразі екіпаж перебуває на орбіті вищій ніж Міжнародна космічна станція та космічний телескоп "Габбл". Її висота становить приблизно 580 кілометрів. Варто зазначити, що не всі астронавти бували так далеко за межами планети, як перший повністю цивільний екіпаж місії Inspiration4.

Компанія не публікує багато інформації про діяльність екіпажу, оскільки сервіс Netflix повинен створити ексклюзивний документальний фільм про місію, пише BBC.

  • Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі
    Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі Фото SpaceX
  • Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі
    Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі Фото SpaceX
  • Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі
    Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі Фото SpaceX
  • Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі
    Перші фото екіпажу Inspiration4 у космосі Фото SpaceX

Чому цей політ важливий

  • Це ще одна віха в розвитку космічного туризму, який переживає відродження після десятирічної перерви. Раніше цього літа мільярдери-бізнесмени Річард Бренсон і Джефф Безос літали на орбіту Землі на своїх власних космічних апаратах.
  • А після цієї місії SpaceX буде аж два приватні візити на Міжнародну космічну станцію (МКС) – один у жовтні, за участю російського кінорежисера і актриси, а другий – на початку наступного року.
  • SpaceX планує і далі здійснювати комерційні орбітальні польоти, що не обмежуються запитами традиційних державних космічних агентств. Так, техаський стартап, компанія Axiom Space, вже заплатила SpaceX за чотири польоти, щоб доправити на МКС космічних туристів.
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SpaceX Ілон Маск космос
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