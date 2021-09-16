Історичні рекорди змінилися падінням: у Європі різко впала ціна на газ

Ціна на газ у Європі 16 вересня становить близько 800 доларів за тисячу кубометрів / Reuters

У четвер, 16 жовтня, ціна на газ у Європі знизилася до 800 доларів за тисячу кубометрів палива. Напередодні у ході торгів ціна палива на ринку доходила до рекордних 970 доларів за тисячу кубометрів.

За даними європейської біржі Ice Futures, ціна газових ф'ючерсів TTF на жовтень становить 800 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу. Фактично вартість палива знизилася приблизно на 170 доларів порівняно з попереднім днем.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, чим швидше буде введено до експлуатації газопровід Північний потік-2, тим швидше збалансуються ціни на газ у Європі, у тому числі і на спотовому ринку.

Зростання ціни на газ у Європі і запуск Північного потоку-2

На газовому ринку ЄС в останні тижні різко злетіли ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів стала найвищою з 2008 року. Ситуація пояснюється зниженням запасів палива в газових сховищах Європи і відмовою Газпрому від додаткового прокачування газу шляхом ГТС України.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром перейшов до прямого шантажу Європи. Росіяни для прокачування газу через українську ГТС цього року забронювали на 20 мільярдів кубометрів менше палива, ніж за 2020 рік. І відтепер, коли в ЄС газова криза, Росія ставить європейські країни перед вибором – або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива шляхом української газотранспортної системи.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

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У компанії-операторі ГТС України вважають, що проблеми ЄС з газом пов'язані з політикою Газпрому, який намагається виторгувати для себе більш вигідні умови перед запуском Північного потоку-2.

Експерт агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що ціни на газ у Європі різко злетіли через низькі запаси газу в сховищах Європи і спекотне літо. Втім, Газпром не прагне до додаткових постачань газу в кризових для Євросоюзу умовах і веде підготовку до введення до експлуатації трубопроводу СП-2.

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня сказав, що газопровід СП-2 вже добудовано. Спорудження трубопроводу завершилося, проте запуск трубопроводу під питанням через затяжний процес сертифікації.